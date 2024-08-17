º£¤â¤Ê¤ª»Ä¤ëÀïÁè¤Îµ²±⑤ Ê¼»Î¤¬¤¹¤¬¤ë¡ÈÃÆ½ü¤±¿À¼Ò¡É(ÀÅ²¬»Ô)¡ÚÀï¸å79Ç¯¡Û
½ªÀï¤«¤é79Ç¯¡£SBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤«¤é¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ëº£¤â¤Ê¤ª»Ä¤ëÀïÁè¤Îµ²±¤òÃ©¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê2015Ç¯¤Ë»£±Æ¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë¡ÚSBS¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤è¤ê¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûº£¤â¤Ê¤ª»Ä¤ëÀïÁè¤Îµ²±⑤ Ê¼»Î¤¬¤¹¤¬¤ë¡ÈÃÆ½ü¤±¿À¼Ò¡É(ÀÅ²¬»Ô)¡ÚÀï¸å79Ç¯¡Û
¡Ú5¡ÛÊ¼»Î¤¬¤¹¤¬¤ë¡ÈÃÆ½ü¤±¿À¼Ò¡É¡ÊÀÅ²¬»Ô¡ËÀÅ²¬»Ô¤ÎÎµÄÞ»³¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤¿¤¿¤º¤à¿À¼Ò¤³¤Î¿À¼Ò¤ÏÊÌÌ¾¡ÖÃÆ½ü¤±¿À¼Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÀïÃæ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¼»Î¤é¤¬»²ÇÒ¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³Æ»¤òÊâ¤¯¤³¤È1»þ´Ö¡£ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÎµÄÞ»³¤ÎÊæÀÑ¿À¼Ò¤Ç¤¹¡£Å´Ë¤¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿Çò¼¯¤ÎÎî¤òÄÃ¤á¤ë¤¿¤áÂ¼¿Í¤¬·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¼é¤ê¿À¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«ÃÆ½ü¤±¿À¼Ò¤È¤·¤Æ½ÐÀ¬¤¹¤ëÊ¼»Î¤¿¤Á¤Îµò¤ê½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ10Ç¯¡¢ÀÅ²¬ÊâÊ¼Âè»°½½»ÍÏ¢Ââ¤â¤³¤Î¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤òÊû¤²¤ë»þÂå¡£ÃÆ½ü¤±¿À¼Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¿ô200Ëü¿Í¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁðÆå±Ø¤«¤éÊæÀÑ¿À¼Ò¤Þ¤ÇÌó15km¡£²¿Ëü¤â¤Î¿Í¤¬Îó¤ò¤Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊæÀÑ¿À¼Ò¤«¤éÊ¬ã«¤µ¤ì¤¿»°Åç»Ô¤ÎÎ¶ÄÞ¿À¼Ò¡£
Ê¼»Î¤¿¤Á¤ËÇÛ¤é¤ì¤¿¡ÖÃÆ½ü¤±¤Î»¥¡×¡£À¸¤¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢Ê¼»Î¤¿¤Á¤ÏÀï¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£