中国甘粛省アクサイ・カザフ族自治県で成立70周年祝賀大会
15日、アクサイ・カザフ族自治県成立70周年祝賀大会でパフォーマンスを披露する出演者。（ドローンから、酒泉＝新華社配信）
【新華社酒泉8月17日】中国甘粛省酒泉市アクサイ・カザフ族自治県の全民健身センターで15日、自治県成立70周年祝賀大会が盛大に開催された。歌や踊り、競馬などが行われ、会場はお祝いムードで満たされた。
15日、アクサイ・カザフ族自治県成立70周年祝賀大会でパフォーマンスを披露する出演者。（ドローンから、酒泉＝新華社配信）
15日、伝統馬上遊戯「叼羊（ディアオヤン）」などの馬術を披露するカザフ族の騎手。（酒泉＝新華社配信）
15日、アクサイ・カザフ族自治県成立70周年祝賀大会でパフォーマンスを披露する出演者。（ドローンから、酒泉＝新華社配信）
15日、アクサイ・カザフ族自治県成立70周年祝賀大会で演壇の前を通る騎馬隊。（酒泉＝新華社配信）
15日、アクサイ・カザフ族自治県成立70周年祝賀大会でパフォーマンスを披露する出演者。（ドローンから、酒泉＝新華社配信）
15日、アクサイ・カザフ族自治県成立70周年祝賀大会で行われた競馬。（酒泉＝新華社配信）
15日、アクサイ・カザフ族自治県成立70周年祝賀大会でパフォーマンスを披露する出演者。（ドローンから、酒泉＝新華社配信）