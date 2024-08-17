[8.17 J2第27節](正田スタ)

※19:00開始

主審:佐藤誠和

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 21 櫛引政敏

DF 24 酒井崇一

DF 37 瀬畠義成

DF 50 菊地健太

MF 5 川上エドオジョン智慧

MF 6 天笠泰輝

MF 14 川本梨誉

MF 15 風間宏希

MF 22 高橋勇利也

MF 44 仙波大志

FW 32 河田篤秀

控え

GK 42 石井僚

DF 3 大畑隆也

DF 29 田頭亮太

MF 11 杉本竜士

MF 33 細貝萌

FW 28 樺山諒乃介

FW 40 佐川洸介

監督

武藤覚

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 ガブリエウ

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 井上潮音

MF 8 山根永遠

MF 13 小川慶治朗

MF 14 中野嘉大

MF 78 ジョアン・パウロ

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 永井堅梧

DF 3 中村拓海

MF 34 小倉陽太

FW 9 櫻川ソロモン

FW 10 カプリーニ

FW 15 伊藤翔

FW 20 村田透馬

監督

四方田修平