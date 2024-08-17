群馬vs横浜FC スタメン発表
[8.17 J2第27節](正田スタ)
※19:00開始
主審:佐藤誠和
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 24 酒井崇一
DF 37 瀬畠義成
DF 50 菊地健太
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 6 天笠泰輝
MF 14 川本梨誉
MF 15 風間宏希
MF 22 高橋勇利也
MF 44 仙波大志
FW 32 河田篤秀
控え
GK 42 石井僚
DF 3 大畑隆也
DF 29 田頭亮太
MF 11 杉本竜士
MF 33 細貝萌
FW 28 樺山諒乃介
FW 40 佐川洸介
監督
武藤覚
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 78 ジョアン・パウロ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 15 伊藤翔
FW 20 村田透馬
監督
四方田修平
※19:00開始
主審:佐藤誠和
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 24 酒井崇一
DF 37 瀬畠義成
DF 50 菊地健太
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 6 天笠泰輝
MF 14 川本梨誉
MF 15 風間宏希
MF 22 高橋勇利也
MF 44 仙波大志
FW 32 河田篤秀
控え
GK 42 石井僚
DF 3 大畑隆也
DF 29 田頭亮太
MF 11 杉本竜士
MF 33 細貝萌
FW 40 佐川洸介
監督
武藤覚
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 78 ジョアン・パウロ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 15 伊藤翔
FW 20 村田透馬
監督
四方田修平