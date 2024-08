ディズニーには熱烈なファンがいるもの。ディズニーワールドで結婚を約束した米国のあるカップルは、「ディズニーランドに毎日行きたい」という夢をかなえるため、約1000kmも離れた場所からの引っ越しを決行しました。

↑夢の世界へ

ヘイリー・シスクさん(30歳)は、幼い頃からの生粋のディズニーファン。『リトル・マーメイド』を見て以来、ディズニーシリーズに夢中になり、ディズニーの映画を見て育ってきました。2016年に夫・オースティンさんと結婚を約束した場所も、ディズニーワールドのシンデレラ城だったそう。

ヘイリーさんもオースティンさんも、この魔法の場所は「自分たちの物語で大きな部分を占めている」と言います。そして、2人の間に生まれた3人の子どもにもこの地で過ごしてもらいたいと考えました。

ヘイリーさんとオースティンさんが暮らしていたのは、テネシー州ノックスビル。そこからディズニーワールドがあるフロリダ州までの距離は約1050kmであり、9時間の道のりです。「3人の子どもたちにディズニーワールドで子ども時代を過ごしてほしい」と考えるこの夫婦にはあまりにも遠いため、一大決心して引っ越したのです。

7月の引っ越しからまだ約1か月しか経っていませんが、すでに5回ディズニーランドに行ったそう。「ここでは、子どもたちが好きなキャラクターを見て目を輝かせている様子を見れます。子どもたちと毎日思い出をつくれます」と話しています。

最後に、気になるディズニーランドでかかる費用についてご紹介しましょう。家族5人でのお出かけとなると、それなりに費用がかかりそうですが、ラッキーなことに、下の子ども2人はまだ3歳未満のため無料。ヘイリーさんは自分と夫と子ども1人の3人分の年間パスに2997ドル(約45万円※)を払っているそうです。「年間パスがあれば駐車代が無料になって、園内の物も割引になる」と、お得な印象です。

※1ドル=約149円で換算(2024年8月16日現在)

生まれ育った故郷から9時間も離れた地に行くことは「犠牲だった」と認めているヘイリーさん。ですが、毎日のようにディズニーランドに行くことは、ずっと夢見ていたことだったと話しているそうです。

【主な参考記事】

New York Post. We moved nine hours from family to go to Disney World every day. August 14 2024