CL、ヤン・ヒョンソクとのツーショット公開！2NE1再始動に高まる期待

2NE1のCLが、YG ENTERTAINMENT(以下、YG)のヤン・ヒョンソク総括プロデューサーに会った。CLは17日、自身のInstagramに数枚の写真を掲載した。公開された写真には、YGの後輩であるTREASUREのコンサートに参加したCLの姿が収められている。カリスマ溢れる彼女の姿が、2NE1の帰還に対する期待をさらに高めている。特に、華麗なスタイルのCLと、明るい笑顔のヤン・ヒョンソクのツーショットが視線を集めた。

CLは15日、ソウルオリンピック公園KSPO DOMEで行われたTREASUREのコンサート「2024 TREASURE RELAY TOUR [REBOOT] FINAL IN SEOUL」にサプライズゲストとして登場し、話題を集めた。CLを含む2NE1メンバーは最近、ヤン・ヒョンソクとYG社屋で会い、協業を電撃決定した。2NE1は10月4〜6日の3日間、ソウルオリンピック公園オリンピックホールで「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL」を開催し、11月末には神戸ワールド記念ホール、12月初旬には東京の有明アリーナでコンサートを開催する。