17日、5人組ボーカルグループ「ゴスペラーズ」の公式サイトが、メンバーの安岡優さんが新型コロナウイルス陽性と診断されたことを公表しました。



【写真を見る】【ゴスペラーズ】安岡優さんが新型コロナ感染 17日公演は4名で 18日公演は中止へ





公式サイトでは「ゴスペラーズメンバーの安岡 優が昨晩発熱し検査を受けた結果、新型コロナウイルス陽性の診断となりました。」と公表。17日の公演について「直前でのご報告となり誠に申し訳ございませんが、本日出演予定の『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO』は安岡 優を除く4名での出演とさせていただきます。」と報告しました。







また、続く18日に開催予定の公演について「明日開催予定でした『安岡 優 Show must go on TOUR 2024 “フランネル”』札幌公演は中止とさせていただきます。」「振替公演の有無、チケットの払戻しは後日ご案内させていただきます。」と報告しています。



公式サイトでは、関係者とチケットを購入していた観客の方々への陳謝が伝えられています。

【担当:芸能情報ステーション】