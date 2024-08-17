ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ä¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢µÞî±¹ØÆþ¤·¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼&·¤²¼¤Ç¡ÉÂ¨ÀÊ¡É¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª
²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢µÞî±¹ØÆþ¤·¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼&·¤²¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È5ÅÀ¡Û¹âÃÎ¤òËþµÊ¤¹¤ë¹©Æ£ÀÅ¹á
²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¹©Æ£ÀÅ¹á¡£
¹©Æ£¤Ï16Æü¡¢¡ÖÉ÷¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä«°ì¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¹âÃÎ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎ¶²ÏÆ¶¤Ø´Ñ¸÷¤Ë¹Ô¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·¤¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿ »ä¤¿¤Á¤Ï´Ñ¸÷¥³¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î´ßËÜ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¤Ï¡¢¶±¤¨¤¿¾®¼¯¤Î¤è¤¦¤ËÂ¤¬¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ð¤±¤Ê¤¤
¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥Ä¥ª¤¯¤¸°ú¤¤Ç3Åù¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾â¤¬ÌÄ¤ê¡¡¾Ð¾Ð¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°ú¤¤¤¿4Åù¤è¤ê¾¯¤·Âç¤¤¤¤Î¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ½À¤é¤«¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ ¥«¥Ä¥ª¤Î±ö¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¯¤Æ ¤ß¤ó¤Ê¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£µÞî±¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Çò¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼&·¤²¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌµ»ö¤Ë¹âÃÎÆþ¤ê½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ï¤·¤ã¤°ÀÅ¹á¤Á¤ã¤ó¤¬¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢Èþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¸ø±é¥·¥ç¥Ã¥È¡õº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¾Ð´é¤Î¤¾¤«¤»¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È5ÅÀ¡Û¹âÃÎ¤òËþµÊ¤¹¤ë¹©Æ£ÀÅ¹á
²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¹©Æ£ÀÅ¹á¡£
¹©Æ£¤Ï16Æü¡¢¡ÖÉ÷¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä«°ì¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¹âÃÎ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎ¶²ÏÆ¶¤Ø´Ñ¸÷¤Ë¹Ô¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·¤¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿ »ä¤¿¤Á¤Ï´Ñ¸÷¥³¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î´ßËÜ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¤Ï¡¢¶±¤¨¤¿¾®¼¯¤Î¤è¤¦¤ËÂ¤¬¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ð¤±¤Ê¤¤
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌµ»ö¤Ë¹âÃÎÆþ¤ê½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ï¤·¤ã¤°ÀÅ¹á¤Á¤ã¤ó¤¬¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢Èþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¸ø±é¥·¥ç¥Ã¥È¡õº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¾Ð´é¤Î¤¾¤«¤»¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«