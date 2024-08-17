¶â¥á¥À¥ëÊó¹ð²ñ¤Ë»ÔÌ±1000¿Í¡¡¥¹¥±¥Ü¡¼µÈÂô¡¢14ºÐÈëÏÃ¤â
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿14ºÐ¤ÎµÈÂôÎø¡ÊACT¡¡SB¡¡STORE¡Ë¤¬17Æü¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ç»Ô¼çºÅ¤ÎÊó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡Ö¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë³ê¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»ÔÌ±¤éÌóÀé¿Í¤¬½ËÊ¡¤Î¤¿¤á½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤Î¸ÞÎØÁ°¤ËËÜÂ¼¸ÂÀÏº»ÔÄ¹¤Ë¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¼¼Æâ·¿¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¾ì¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£À°È÷¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÌ´COCO¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬»ÏÆ°¤·¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡7ºÐ¤«¤é»ØÆ³¤¹¤ë»û°æÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬¡Ö¡ÊÅö»þ¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¡Ë°ìÈÖºÍÇ½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£