鹿島vs浦和 スタメン発表
[8.17 J1第27節](カシマ)
※18:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 5 関川郁万
DF 32 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 30 名古新太郎
MF 33 仲間隼斗
MF 36 師岡柊生
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 31 山田大樹
DF 16 須貝英大
MF 14 樋口雄太
MF 15 藤井智也
FW 4 ミロサヴリェヴィッチ
FW 11 田川亨介
FW 41 徳田誉
監督
ランコ・ポポヴィッチ
[浦和レッズ]
先発
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 25 安居海渡
FW 9 ブライアン・リンセン
控え
GK 31 吉田舜
DF 20 佐藤瑶大
MF 10 中島翔哉
MF 24 松尾佑介
MF 47 武田英寿
MF 88 長沼洋一
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
※18:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 5 関川郁万
DF 32 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 30 名古新太郎
MF 33 仲間隼斗
MF 36 師岡柊生
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 31 山田大樹
DF 16 須貝英大
MF 14 樋口雄太
MF 15 藤井智也
FW 4 ミロサヴリェヴィッチ
FW 41 徳田誉
監督
ランコ・ポポヴィッチ
[浦和レッズ]
先発
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 25 安居海渡
FW 9 ブライアン・リンセン
控え
GK 31 吉田舜
DF 20 佐藤瑶大
MF 10 中島翔哉
MF 24 松尾佑介
MF 47 武田英寿
MF 88 長沼洋一
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
ペア・マティアス・ヘグモ