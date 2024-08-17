[8.17 J1第27節](カシマ)

※18:00開始

主審:御厨貴文

<出場メンバー>

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 2 安西幸輝

DF 5 関川郁万

DF 32 濃野公人

DF 55 植田直通

MF 6 三竿健斗

MF 10 柴崎岳

MF 30 名古新太郎

MF 33 仲間隼斗

MF 36 師岡柊生

FW 40 鈴木優磨

控え

GK 31 山田大樹

DF 16 須貝英大

MF 14 樋口雄太

MF 15 藤井智也

FW 4 ミロサヴリェヴィッチ

FW 11 田川亨介

FW 41 徳田誉

監督

ランコ・ポポヴィッチ

[浦和レッズ]

先発

GK 16 牲川歩見

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 23 井上黎生人

DF 66 大畑歩夢

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 13 渡邊凌磨

MF 14 関根貴大

MF 21 大久保智明

MF 25 安居海渡

FW 9 ブライアン・リンセン

控え

GK 31 吉田舜

DF 20 佐藤瑶大

MF 10 中島翔哉

MF 24 松尾佑介

MF 47 武田英寿

MF 88 長沼洋一

FW 12 チアゴ・サンタナ

監督

ペア・マティアス・ヘグモ