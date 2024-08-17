¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢¤ª¿§Ä¾¤·Ãæ¤Î¤ï¤º¤«à10Ê¬á¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥ÖÂçÊÑ¿È¤ÎÎ¢Â¦¸ø³«¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¹¹¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤Ã¤ÆºÇ¹â¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÃÓÅÄÈþÍ¥(25)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢10Æü¤ÎÈäÏª±ã¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Ü¥Ö¥«¥Ã¥È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¤¤¤Ä¤«¥Ü¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤¯¤Æº£²ó¤¬¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä10Ê¬¤ÇÀÚ¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ê¥Ø¥¢¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ ¡×¤È¤·¤Æ6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤ª¿§Ä¾¤·Ãæ¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿È±¤Ë¼«Ê¬¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Ï¥µ¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¿§Ä¾¤·¤Ç¤¤ë¤È¤«¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¹¹¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤Ã¤ÆºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö²Ö²Ç¤Î¹¬¤»¤Ê´é¤ÏÂ¾¿Í¤ò¤â¹¬Ê¡¤Ë¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£