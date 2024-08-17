【CBC賞】冨田アナのチョイ足しキーワード『✔︎0%!12番より外✔︎神枠は3枠4枠!✔︎続々、夏は芦毛の牝馬』
テレビ東京・冨田有紀アナから「CBC賞」のチョイ足しキーワードをお届け！
【ウイニング競馬 2024年8月17日（土）テレビ東京系列15:00～／BSテレ東 14:30～】
新潟・中京・札幌の三場開催、注目レース盛りだくさんでお届けします!!
新潟メイン「日本海ステークス」の去年の勝ち馬はドゥレッツァ！
ここを勝って菊花賞を制しているので、今年もスターホースが現れるのか!?大注目です！
もちろん日曜の「札幌記念」も大特集!!キャプテン渡辺が北海道で体当たり取材！
ＧⅠ馬が多数参戦するスーパーＧⅡを徹底分析します。お楽しみに
◼︎出演者
【司会者】
キャプテン渡辺、冨田有紀(テレビ東京アナウンサー)
【解説者】
大久保洋吉(元調教師)、三嶋まりえ(東京スポーツ)
【実況者】
矢野吉彦、板垣龍佑(テレビ東京アナウンサー)、立川周（テレビ東京アナウンサー）
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