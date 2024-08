「大地はクリエイティブな選手」パレス指揮官、“再タッグ”鎌田のアピールに期待「競争があるのは同じ」

クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、同クラブに所属する日本代表MF鎌田大地に言及した。16日、クラブ公式サイトがコメントを伝えた。フランクフルト時代にグラスナー監督とともにヨーロッパリーグを制した鎌田は、ラツィオでのプレーを経て、今夏にクリスタル・パレスへフリー移籍。自身の特長をよく知る指揮官の下、プレシーズンで2得点を挙げるなど、好調ぶりを見せている。

First start at Selhurst, first goal.



Love it, Daichi 🇯🇵#CPFC pic.twitter.com/rr81qfBYMh