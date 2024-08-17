◆第１０６回全国高校野球選手権大会第１１日目 ▽３回戦 神村学園７―１岡山学芸館（１７日・甲子園）

神村学園が１２安打７得点で岡山学芸館を破り、２年連続の８強進出を決めた。

初回、先頭の増田有紀二塁手（３年）の内野安打と、入耒田華月中堅手（２年）の二ゴロで１死二塁とすると、今岡拓夢遊撃手（２年）が右前に適時打を放ち先制。初戦の聖カタリナ、２回戦の掛川西と、２試合連続で完封勝利を収めた投手陣相手に、初回から主導権を握った。

２回裏に同点に追いつかれるも、４回に１死満塁から押し出しと早瀬朔投手（３年）の適時内野安打で２点を追加。５回には四死球２個とプロ注目の正林輝大外野手（３年）の今大会初安打で無死満塁とすると、上川床勇希外野手（３年）と藤田侑駿一塁手（３年）の適時打でさらに４点を入れ、試合を決定づけた。

先発の早瀬は９回まで１３０球を投げて１失点完投。８三振を奪い、相手打線を５安打に抑えた。神村学園は初戦の木更津総合戦と２回戦の中京大中京戦に完投した今村拓未投手（３年）に続き、３試合連続で先発が完投勝利を収めた。