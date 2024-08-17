ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÂç±ê¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¸ÀµÚ¡¡¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤¶¤ï¤¶¤ï¡Ö¤ª¡ª¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ä¤¹»Ò¡Ê25¡Ë¤Ø¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤ò¤á¤°¤ê¡ÈÂç±ê¾å¡É¤·¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡9·î7Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ÖÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2024¡¡Ì©Ãå77»þ´Öin¡¡Hawaii¡×¤¬ÊüÁ÷Í½Äê¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ë21Ç¯¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍµÈ¤«¤é¡È¥¬¥ÁÀâ¶µ¡É¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ëÃÙ¹ï¤ËÍµÈ¤¬¡Ö»þ´Ö¤À¤±¤Ï¼é¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢·É¸ì»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡£²¿¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´Ø·¸À¤â¤¢¤ê¡¢11ÆüÀ¸ÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÀµÚ¤»¤º¡£¤·¤«¤·¡¢14Æü¤Ë¤Ï¡Ö°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Ê¤éÁÐÍÕ¼Ò¤À¡ª¤¤¤Ä¤«¸À¤¦¤¾¡ª¤¹¤´¤¤¤³¤È¸À¤¦¤¾¡ªÁÐÍÕ¼Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¸À¤ï¤Ê¤¤¤¾¡ª¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤âÃæ´Ý¤â¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¤â°ðÅÄ¤â¡ª¸À¤¦¤Ê¤éÁÐÍÕ¼Ò¤À¡ª¡ªÍµÈ¥á¥â¤À¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¡ª¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¡×¡Ö°¦¤·¤«´¶¤¸¤Ê¤¤¾Ð¡×¡Ö°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë¡¢Áá¤¯¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤²ó¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡¢¤Æ»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£