ゴスペラーズの安岡優さん(50)が、新型コロナウイルスに感染したため、ライブを欠席することを17日、ゴスペラーズの公式サイトが発表しました。

公式サイトは「ゴスペラーズメンバーの安岡 優が昨晩発熱し検査を受けた結果、新型コロナウイルス陽性の診断となりました。直前でのご報告となり誠に申し訳ございませんが、本日出演予定の『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO』は安岡 優を除く4名での出演とさせていただきます」と発表しました。

また、あす18日にソロツアー『安岡 優 Show must go on TOUR 2024 “フランネル”』の札幌公演を開催予定でしたが、中止するということです。