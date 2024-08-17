¡ÚÂÎÁà¡Û¶¶ËÜÂçµ±¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¸å¡ÖÌÜÉ¸¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂÎÁàÃË»ÒÃÄÂÎÁí¹ç¤ÇÆüËÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¶¶ËÜÂçµ±¡Ê£²£³¡á¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥ª¸ÞÎØÃÄÂÎÁí¹ç¶â¥á¥À¥ë¤ÎÅÄÃæÍ¤Åµ¤ò¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¤Æ£±£·Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÎÁà¶µ¼¼¡ÖÂÎÁà¥Ñ¡¼¥¯¡¡£é£î¡¡´Ý¤ÎÆâ¡×¤Ë¡¢³þÏÂËá¡Ê£²£·¡Ë¡¢Ã«Àî¹Ò¡Ê£²£¸¡á¤È¤â¤Ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºßµÙÍÜÃæ¤ÎÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤ÇÅÝÎ©¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡ÖÂÎÁàÁª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÝÎ©¤¹¤ë¤Î£±½µ´Ö¤Ö¤ê¡×¤È¾Ð´é¡£½ª»Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÃÄÂÎ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç¤Ï£¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÈÌÜÉ¸¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¡£º£¤ÏÌÜÉ¸¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡×¤ÈÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿à¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ÃËá¤³¤È³þ¤Ï¡ÖÂÎÁà¤ò¤â¤¦°ì²ó´èÄ¥¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¥í¥¹¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤Ç¤Ë£´Ç¯¸å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¿·À±¤Î²¬¿µÇ·½õ¡Ê£²£°¡áÆÁ½§²ñ¡Ë¤¬ÃÄÂÎÁí¹ç¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¡¢¼ïÌÜÊÌÅ´ËÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·£³´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥í¥¹¤Ç¤ÏÃ¯¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£