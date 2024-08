男性ボーカル5人組「ゴスペラーズ」の公式X(旧Twitter)が17日、同グループのメンバー・安岡優(ゆたか、50)が新型コロナウイルス陽性となったことを受け、翌日開催予定だったツアーの札幌公演を中止することを発表した。

「『安岡優 Show must go on TOUR 2024“フランネル”』札幌公演中止のご報告」と題された文章では「平素よりゴスペラーズを応援していただき、誠にありがとうございます。ゴスペラーズメンバーの安岡優が昨晩発熱し検査を受けた結果、新型コロナウイルス陽性の診断となりました」と報告。

続けて「直前でのご報告となり誠に申し訳ございませんが、 明日開催予定でした『安岡 優 Show must go on TOUR 2024“フランネル”』札幌公演は中止とさせていただきます」と発表。「振替公演の有無、チケットの払戻しは後日ご案内させていただきます。チケットをご購入されたお客様は、チケットをお手元に保管いただきますよう お願いいたします」と呼びかけた。

「いつも応援してくださる皆様には、ご心配ご迷惑をおかけします。ご案内まで今しばらくお待ちくださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。2024年8月17日有限会社グラシアス」とつづった。