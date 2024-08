チェルシーに所属するイングランド代表DFは今夏退団する可能性がある。



今季から新たにチェルシーを指揮することとなったエンツォ・マレスカ監督はクラブに所属するイングランド代表DFベン・チルウェルの今夏限りでの退団を示唆したようだ。『BBC Sport』のニザール・キンセラ氏が伝えている。



「私はチルウェルのプレイスタイルが好きだ。しかし問題は今のチェルシーで彼が適性ポジションをなかなか見つけられていないことだ。彼は自分自身のプレイタイムを確保するためにも、今夏の移籍市場でクラブを離れた方が良いだろう」





