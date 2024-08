24-25シーズンのプレミアリーグオープニングゲームとなったマンチェスター・ユナイテッド対フラムの一戦は1-0で、ホームのユナイテッドが白星を挙げている。



ユナイテッドは新加入のヌサイル・マズラウィが先発。マタイス・デ・リフトとジョシュア・ザークツィーはベンチから出番を待った。



ルーク・ショーが負傷で開幕戦を欠場したこともあって本来は右サイドバックのディオゴ・ダロトが左に、マズラウィが右サイドバックを務めた。





