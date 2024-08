5人組ボーカルグループ・ゴスペラーズの公式サイトが17日更新され、メンバー安岡優が新型コロナと診断されたため、17、18の両日に予定していたイベントの出演を見合わせると発表した。サイトでは「ゴスペラーズ 安岡 優に関するご報告」と題し、「ゴスペラーズメンバーの安岡優が昨晩発熱し検査を受けた結果、新型コロナウイルス陽性の診断となりました」と報告。17日出演予定の「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO」は安岡 優を除く4人での出演、また18日の「安岡 優 Show must go on TOUR 2024 “フランネル”」札幌公演は中止と発表した。18日のイベントについては「振替公演の有無、チケットの払戻しは後日ご案内させていただきます。チケットをご購入されたお客様は、チケットをお手元に保管いただきますようお願いいたします」と伝えた。