17日、新潟競馬場6Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1800m・15頭)は、好位追走から直線での追い比べを制したC.ルメール騎手騎乗の1番人気ジャナドリア(牡2、美浦・武井亮厩舎)が、2番手から食い下がった6番人気ピカピカサンダー(牡2、美浦・鹿戸雄一厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分55秒0(良)。

さらに1.1/2馬身差の3着に2番人気ルヴァレドクール(牡2、美浦・田村康仁厩舎)が入った。なお、3番人気メイユウ(牡2、美浦・蛯名正義厩舎)は6着に終わった。

勝ったジャナドリアは、父ゴールドドリーム、母ターシャズスター、その父Spanish Stepsという血統。半姉エスメラルディーナは2014年の関東オークス勝ち馬。父ゴールドドリームにとってもこれが産駒のJRA初勝利となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆ジャナドリア(牡2)

騎手:C.ルメール

厩舎:美浦・武井亮

父:ゴールドドリーム

母:ターシャズスター

母の父:Spanish Steps

馬主:サンデーレーシング

生産者:ノーザンファーム

【全着順】

1着 ジャナドリア 1人気

2着 ピカピカサンダー 6人気

3着 ルヴァレドクール 2人気

4着 マタミカンサン 7人気

5着 コスモシェルベット 9人気

6着 メイユウ 3人気

7着 バレオリア 4人気

8着 スナドケイ 14人気

9着 トランスミッション 10人気

10着 イグネイシャス 12人気

11着 フラワーデュエット 8人気

12着 スマイルディシー 11人気

13着 スカーレットクロス 13人気

14着 アースソーナー 15人気

15着 セイムトゥーユー 5人気