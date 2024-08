ディズニーのアニメ作品をチーフにした「Disney Characters 刺繡缶バッジビスケット」が2024年8月19日(月)に全国の玩具店や量販店のお菓子売り場に登場する。表情などの細部を省略した絵柄で、品のある仕上がりになっている。ウォルト・ディズニー・カンパニー(通称ディズニー)はアニメを基幹とするエンターテイメント複合企業。アニメ映画としては、ミッキーマウスなどが活躍するオリジナル作品に加え、『シンデレラ』『白雪姫』『ピノキオ』『くまのプーさん』など民話や伝承、童話や児童文学を原作としたものも制作している。

「Disney Characters 刺繡缶バッジビスケット」は、ディズニー作品をモチーフにした刺繍缶バッジ付きのビスケット。バッジは金属面の上に刺繍が施された布が張られている。また今回の絵柄は、キャラクターの顔などを精密に再現するのではなく、表情などの細部を省略して、やや遠景で名場面を再現する形でまとめられている。ちょっとレトロさを感じさせつつ、落ち着いた品のある仕上がりだ。またバター風味のビスケットにも絵柄がプリントされているが、こちらはシルエット処理で、やはり品良く仕上げられている。作品ラインナップは、白雪姫、ピノキオ、ダンボ、シンデレラ、ふしぎの国のアリス、ピーター・パン、わんわん物語、眠れる森の美女、くまのプーさん、リトル・マーメイド、美女と野獣、アラジン、ライオン・キング、塔の上のラプンツェル、アナと雪の女王。缶バッジ、ビスケット共に全15種。原作あり作品中心のセレクトになっている。ビスケットは複数枚入っているが、ランダム封入のため、必ずしも1袋で全絵柄が揃うようにはなっていない。また、缶バッジと同じ絵柄が含まれない場合もある。缶バッジ各直径約5センチ。ちょっとオトナな雰囲気の「Disney Characters 刺繡缶バッジビスケット」。さりげない系コーデなどと組み合わせるなど、おしゃれに使いこなしていただきたい。なお2024年8月19日(月)には、下記の食玩も全国の玩具店や量販店のお菓子売り場に登場する。「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 缶バッジビスケット」「装動 仮面ライダーガッチャード→7←」「サンリオキャラクターズ ウエハース7」「てのりフレンズ11」「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 缶バッジビスケット」、こちらは金属面に絵柄がプリントされた普通のタイプの缶バッジ。ビスケットも絵柄入りになっている。「てのりフレンズ11」はバンダイのオリジナル食玩ソフビ第11弾。今回はカメやアルマジロトカゲ、ウーパールーパやグミガエルなどの爬虫類・両生類メインのラインナップになっている。(C) Disney(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.