1番人気のクァンタムウェーブが勝利(c)netkeiba

写真拡大

　17日、中京競馬場6Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1800m・16頭)は、スタート一息もすぐに先団の後ろにつけ、直線で抜け出し後続を突き放した坂井瑠星騎手騎乗の1番人気クァンタムウェーブ(牡2、栗東・松永幹夫厩舎)が、中団から脚を伸ばした2番人気メイショウハチロー(牡2、栗東・福永祐一厩舎)に3.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分54秒6(良)。

　さらに7馬身差の3着に7番人気ブライトイメル(牡2、栗東・本田優厩舎)が入った。なお、3番人気ヴォルクメア(牝2、栗東・新谷功一厩舎)は4着に終わった。

　勝ったクァンタムウェーブは、父ナダル、母クァンタムミス、その父Smoke Glackenという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆クァンタムウェーブ(牡2)
騎手:坂井瑠星
厩舎:栗東・松永幹夫
父:ナダル
母:クァンタムミス
母の父:Smoke Glacken
馬主:キャロットファーム
生産者:田端牧場

【全着順】
1着　クァンタムウェーブ　1人気
2着　メイショウハチロー　2人気
3着　ブライトイメル　7人気
4着　ヴォルクメア　3人気
5着　カガセブンスター　15人気
6着　ピンクオハラ　4人気
7着　クリノエニシ　10人気
8着　メイショウヤシマ　5人気
9着　シャドーストライク　16人気
10着　ポルトセグロ　12人気
11着　トゥルプ　6人気
12着　ヨドギミ　11人気
13着　エイユーファイヤー　14人気
14着　ルルーディ　13人気
15着　ビーマックス　8人気
16着　シンゼンヤマト　9人気