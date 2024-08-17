17日、中京競馬場6Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1800m・16頭)は、スタート一息もすぐに先団の後ろにつけ、直線で抜け出し後続を突き放した坂井瑠星騎手騎乗の1番人気クァンタムウェーブ(牡2、栗東・松永幹夫厩舎)が、中団から脚を伸ばした2番人気メイショウハチロー(牡2、栗東・福永祐一厩舎)に3.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分54秒6(良)。

さらに7馬身差の3着に7番人気ブライトイメル(牡2、栗東・本田優厩舎)が入った。なお、3番人気ヴォルクメア(牝2、栗東・新谷功一厩舎)は4着に終わった。

勝ったクァンタムウェーブは、父ナダル、母クァンタムミス、その父Smoke Glackenという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆クァンタムウェーブ(牡2)

騎手:坂井瑠星

厩舎:栗東・松永幹夫

父:ナダル

母:クァンタムミス

母の父:Smoke Glacken

馬主:キャロットファーム

生産者:田端牧場

【全着順】

1着 クァンタムウェーブ 1人気

2着 メイショウハチロー 2人気

3着 ブライトイメル 7人気

4着 ヴォルクメア 3人気

5着 カガセブンスター 15人気

6着 ピンクオハラ 4人気

7着 クリノエニシ 10人気

8着 メイショウヤシマ 5人気

9着 シャドーストライク 16人気

10着 ポルトセグロ 12人気

11着 トゥルプ 6人気

12着 ヨドギミ 11人気

13着 エイユーファイヤー 14人気

14着 ルルーディ 13人気

15着 ビーマックス 8人気

16着 シンゼンヤマト 9人気