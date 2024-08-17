THE RAMPAGE陣・川村壱馬・吉野北人、1年半ぶりラジオ特別番組決定
【モデルプレス＝2024/08/17】THE RAMPAGEの陣、川村壱馬、吉野北人によるラジオ「UHA味覚糖コロロ presents THE RAMPAGE BUZZ RADIO」（ニッポン放送／15時〜15時30分）が9月16日に放送されることが決定した。
【写真】川村壱馬、肉体美際立つショット
昨年3月に放送された『THE RAMPAGEのオールナイトニッポンX（クロス）Supported by UHA味覚糖コロロ』 に続いて、3人が出演。今回は、「BUZZコロロプロジェクト」という形で様々なBUZZ企画を発信してきたTHE RAMPAGEの3人が、1年半ぶりにニッポン放送で30分間の特別番組を放送する。（modelpress編集部）
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◆THE RAMPAGE、ラジオ決定
昨年3月に放送された『THE RAMPAGEのオールナイトニッポンX（クロス）Supported by UHA味覚糖コロロ』 に続いて、3人が出演。今回は、「BUZZコロロプロジェクト」という形で様々なBUZZ企画を発信してきたTHE RAMPAGEの3人が、1年半ぶりにニッポン放送で30分間の特別番組を放送する。（modelpress編集部）
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