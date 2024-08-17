17日、新潟競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1200m・18頭)は、逃げて直線で後続を突き放したC.ルメール騎手騎乗の1番人気エコロジーク(牡2、栗東・森秀行厩舎)が、8番人気コンスピラシー(牝2、美浦・本間忍厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分08秒9(良)。

さらに3/4馬身差の3着に7番人気オカゲサン(牡2、美浦・尾形和幸厩舎)が入った。なお、2番人気キャッスルレイク(牝2、栗東・松下武士厩舎)は5着に、3番人気フルオブエナジー(牡2、栗東・寺島良厩舎)は14着に終わった。

勝ったエコロジークは、父Twirling Candy、母Lily Pod、その父Bernsteinという血統の米国産馬。7月27日新潟2Rのジャスパーディビネ、3Rのエコロアゼル、8月3日新潟3Rのシンビリーブ、4Rのシンフォーエバーに続く森秀行厩舎所属馬の勝利で、同厩舎は新潟新馬で5戦5勝となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆エコロジーク(牡2)

騎手:C.ルメール

厩舎:栗東・森秀行

父:Twirling Candy

母:Lily Pod

母の父:Bernstein

馬主:原村正紀

生産者:Caldara Farm Inc. & William R. Hilliard Jr.

【全着順】

1着 エコロジーク 1人気

2着 コンスピラシー 8人気

3着 オカゲサン 7人気

4着 ランニングホット 11人気

5着 キャッスルレイク 2人気

6着 スマートテンペスト 5人気

7着 クリノアイオライト 18人気

8着 ノエル 10人気

9着 チュラビックタイム 4人気

10着 ニューウォーク 6人気

11着 ノーティチェリー 13人気

12着 ポッドバディ 15人気

13着 ジークマインド 12人気

14着 フルオブエナジー 3人気

15着 ホシニネガイヲ 9人気

16着 レインボーギフト 14人気

17着 サヨノスピークロウ 17人気

18着 ショートケーキ 16人気