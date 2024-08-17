レースが行われた新潟競馬場(c)netkeiba

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　17日、新潟競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1200m・18頭)は、逃げて直線で後続を突き放したC.ルメール騎手騎乗の1番人気エコロジーク(牡2、栗東・森秀行厩舎)が、8番人気コンスピラシー(牝2、美浦・本間忍厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分08秒9(良)。

　さらに3/4馬身差の3着に7番人気オカゲサン(牡2、美浦・尾形和幸厩舎)が入った。なお、2番人気キャッスルレイク(牝2、栗東・松下武士厩舎)は5着に、3番人気フルオブエナジー(牡2、栗東・寺島良厩舎)は14着に終わった。

　勝ったエコロジークは、父Twirling Candy、母Lily Pod、その父Bernsteinという血統の米国産馬。7月27日新潟2Rのジャスパーディビネ、3Rのエコロアゼル、8月3日新潟3Rのシンビリーブ、4Rのシンフォーエバーに続く森秀行厩舎所属馬の勝利で、同厩舎は新潟新馬で5戦5勝となった。

【勝ち馬プロフィール】
◆エコロジーク(牡2)
騎手:C.ルメール
厩舎:栗東・森秀行
父:Twirling Candy
母:Lily Pod
母の父:Bernstein
馬主:原村正紀
生産者:Caldara Farm Inc. & William R. Hilliard Jr.

【全着順】
1着　エコロジーク　1人気
2着　コンスピラシー　8人気
3着　オカゲサン　7人気
4着　ランニングホット　11人気
5着　キャッスルレイク　2人気
6着　スマートテンペスト　5人気
7着　クリノアイオライト　18人気
8着　ノエル　10人気
9着　チュラビックタイム　4人気
10着　ニューウォーク　6人気
11着　ノーティチェリー　13人気
12着　ポッドバディ　15人気
13着　ジークマインド　12人気
14着　フルオブエナジー　3人気
15着　ホシニネガイヲ　9人気
16着　レインボーギフト　14人気
17着　サヨノスピークロウ　17人気
18着　ショートケーキ　16人気