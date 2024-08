BABYMETALのワールドツアーの模様を収録したライブフィルム『BABYMETAL LEGEND ‐ 43 THE MOVIE』の入場者プレゼントとして、8月23日(金)からの国内公開初日より「キツネ43うちわ」(数量限定)の配布が決定。また、北米、香港、タイでの海外上映、国内での「骨を探せ!上映会」の開催、2種類の応援上映が決まった。BABYMETALは2023〜24年にかけて世界25ヵ国、98公演を完遂した自身最大規模のワールドツアー「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 ‐ 2024」を開催。本作は、このワールドツアーの締めくくりとなる沖縄公演「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 ‐ 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND ‐ 43」の模様を収めた。シネマスコープによるワイドスクリーン、臨場感あふれる音響により、まるでライブ会場にいるかのように感じられる映画となっている。

BABYMETALは今夏以降もシンガポールでのヘッドラインショーの開催や、マレーシア・クアラルンプールで行われる「Bring Me The Horizon Live」、タイ・バンコクで初開催される「SUMMER SONIC BANGKOK 2024」、さらに東南アジア・南米でのフェスに出演。世界各国のステージを駆け抜け、11月から全米ツアーを控えるなどワールドワイドな活躍を続けている。そして、このたび本作の北米、香港、タイでの海外上映が決定した。北米での上映は、12月11日、15日、香港、タイについては詳細が決まり次第公式HPで随時情報更新予定。また、8月23日からの国内公開初日より入場者プレゼントの配布が決定。灼熱の夏に公開となる熱いライブムービーにぴったりの、キツネ43(シーサー)が象られた、『BABYMETAL LEGEND ‐ 43 THE MOVIE』キツネ43うちわを数量限定で配布する。裏面はキツネ43の塗り絵となっており、手にした人だけのオリジナルうちわを作ることが可能だ。さらに、映画公開期間中にはさまざまなイベントも実施。公開日の8月23日から3日間、本作を上映する映画館にBABYMETALファンおなじみの骨スーツに身を包んだ“骨”が現れる「骨を探せ!上映会」を開催。“骨”が登場する映画館は非公開のサプライズイベントとなっており、3体の“骨”がそれぞれ分かれ、各地の映画館で来場者のお出迎えやお見送りをする。このイベント時に、3体の“骨”は、メンバーが直塗りした塗り絵が施された『BABYMETAL LEGEND ‐ 43 THE MOVIE』キツネ43うちわをそれぞれ所持しており“骨”に遭遇できた方は自身の目に焼き付けるもよし、写真に残すも良しのスペシャルな瞬間になる。加えて、“骨”が登場する映画館では、上映終了直後に“骨”による抽選会も実施。当選者には本作の非売品B2ポスターをその場でプレゼントする。どの映画館に“骨”が出没するかのヒントは、後日映画公式Xにて投稿予定。また、2種類の応援上映を実施。8月26日、9月2日は座席に着席のまま参加できる「シーティング応援上映」、8月28日、9月4日はスタンディングでライブさながら盛り上がれる「スタンディング応援上映」を実施。それぞれの鑑賞スタイルで楽しむことができる。そして、8月30日はドレスコード推奨デーとして、BABYMETALのライブに参加しているような、黒を基調とした服装で映画を鑑賞する「BLACK FRIDAY」を開催。BLACK FRIDAY来場者には、上映スクリーンで入手できるキーワードを、指定の方法で入力すると8月30日限定で映画オリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。映画『BABYMETAL LEGEND ‐ 43 THE MOVIE』は、8月23日より全国公開。