パンテラが8月15日に米ミネソタ州ミネアポリスのクラブFirst Avenue(1,550人収容)で開いた公演に、メタリカのカーク・ハメット(G)とロバート・トゥルヒーヨ(B)がサプライズ出演した。ふたりは、「Walk」のパフォーマンス半ばでステージに登場し、バッキング・ヴォーカルに参加した。ドラマーのチャーリー・ベナンテが、その動画をインスタグラムで公開している。カーク・ハメットは、「カウボーイズ・フロム・ヘルとつるむ」と、楽屋で撮影した彼、トゥルヒーヨ、ベナンテ、ザック・ワイルド(G)の4ショットを投稿している。

パンテラのこのスペシャル・クラブ公演は、3日前に会場First AvenueのSNSで告知された。『LOUDWIRE』によると、「A New Level」「Mouth for War」「Strength Beyond Strength」「Becoming」「I'm Broken」「Suicide Note Pt. II」「This Love」「Fucking Hostile」「Walk」「Domination / Hollow」「Cowboys From Hell」「Yesterday Don't Mean Shit」がプレイされたという。メタリカの<M72>北米ツアーの一部に参加中のパンテラは、翌日(16日)ミネアポリスのUSバンク・スタジアムで開かれたメタリカの公演でオープニングを飾った。Ako Suzuki