素材にこだわった、カラダに優しい「ケアリングアイ」、「ナチュラルハウス」で発売

エイベックス・ヘルスケアエンパワーと業務提携している藤春幸治シェフが監修した「ケアリングアイス」の取り扱いが、8月10日(土)、「ナチュラルハウス」6店舗で開始された。

カラダにやさしい素材にこだわる

「ケアリングアイス」は、乳・卵・小麦・白砂糖を使わず、ココナッツミルクや豆乳のクリーム感を活かしたアイスクリーム。アレルギーの人や食事制限が必要な人、ヴィーガンの人でも、自分らしさを損なわずに味わうことができる美味しさが特徴だ。

また、米麹由来の甘酒を使用し、その自然な甘みが深い味わいを生み出している。甘酒(※1)には疲労軽減や便通改善の効果(※2)があるとされ、日本の伝統食品としても高く評価されている。

フレーバーは、ココナッツ味、抹茶味、ココア味、ストロベリー&ラズベリー味の全4種類。ココナッツ味は、ココナッツの甘い香りとコクが口の中で優しく広がる。ココアは、ココアの濃厚さと深みが際立ち甘さのバランスも絶妙!

抹茶は、抹茶の程よい渋みと芳醇な香りが堪能することができる。ストロベリー&ラズベリーは、ストロベリーの果実の甘みとラズベリーの酸味を感じる、さっぱりとした甘味を感じることができる。

6店舗で「ケアリングアイス」を販売

「ナチュラルハウス」は、40年以上、それぞれの時代に合わせた安全・安心で健康なライフスタイルを提案しているオーガニックスーパーだ。

今回「ナチュラルハウス」の表参道、有楽町、目黒、下北沢、大阪、神戸店の6店舗で「ケアリングアイス」の取り扱いを開始する。

また同商品は現在、福太郎直営店(本社売店、天神テルラ店、博多デイトス店、太宰府店、東京本店)およびクィーンズ伊勢丹各店舗 、ZIPAIR(東京/成田=バンコク、シンガポール、ホノルル、ロサンゼルス線)の機内販売で取り扱い中だ。取扱い有無や在庫については、各店舗に直接問い合せよう。

「EPICURE」のオーナーシェフ



同商品を監修した藤春幸治シェフは、東京・元麻布のレストラン「EPICURE」のオーナーシェフ。流行りに敏感なグルメの人はもちろんのこと、ベジタリアン・ヴィーガンなどの主義を持つ人や、アレルギー、ハラール、その他アスリートやダイエットをしている人など食事制限が必要な人達が同じテーブルを囲み、美食を楽しめる未来型(理想型)のレストランとして人気を集めている。

『ガイアの夜明け(テレビ東京)』での「命をつなぐ食」が大きな反響を呼び、いま日本で一番注目されているシェフの1人だ。昨年8月には、日本初の特許製法で作られた植物性バター「FUJIHARU BUTTER」を量り売りで購入できる、「ATELIER EPICURE FUJIHARU BUTTER -ŌRA-」を、群馬県邑楽町にてグランドオープンした。

食が持つ可能性で人と地球をHAPPYに

「ケアリングフード」とは、「すべての人の笑顔のために」をコンセプトにした、どんな理念や思想・制限がある人でも美味しく食べられてカラダに優しい食の考え方やスタイルのこと。

カラダに優しいだけではなく、味も大満足。カラダと地球をいたわりながら、毎日でも続けられる最高の美食、それが「ケアリングフード」だ。「誰もがストレスなく、笑顔や喜びを感じてもらえること」を目指しながら、サスティナビリティ(持続可能性)やSDG’sにも貢献していきたい。「ケアリングフード」は「食」が持っている可能性で人と地球をHAPPYにしていく。

乳・卵・小麦・白砂糖不使用の「ケアリングアイス」を、この機会にチェックしてみては。

山口油屋福太郎 商品ページ:http://caring-food.com

※1 アルコールは含んでいない。

※2 出典:Kurahashi, A. Ingredients, Functionality, and Safety of the Japanese Traditional Sweet Drink Amazake. J. Fungi 2021, 7, 469.より

(江崎貴子)