ACLE、ACL2のマッチスケジュール&会場決定！ ACLEのJリーグ勢は全てアウェイで開幕、広島はホームにカヤFCを迎える

アジアサッカー連盟(AFC)は、16日にAFCチャンピオンズリーグ・エリート(ACLE)とAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)の組み合わせ抽選会を実施した。新たなフォーマットで開催されるACLEと、新設されたACL2。ACLEには日本からはヴィッセル神戸、川崎フロンターレ、横浜F・マリノスが参加。ACL2にはサンフレッチェ広島が参加する。ACLEはこれまでのグループステージが廃止となり、東西に分かれた中で異なる8チームとホームで4試合、アウェイで4試合を戦い順位を決定。上位8チームがラウンド16に進出する形となった。

日本勢は蔚山HD(韓国)、浦項スティーラース(韓国)、光州FC(韓国)、上海海港(中国)、上海申花(中国)、山東泰山(中国)、ブリーラム・ユナイテッド(タイ)、セントラルコースト・マリナーズ(オーストラリア)と対戦が決定した中、マッチスケジュールも決定。第1戦は全てアウェイで行われることとなった。神戸の初戦は9月17日(火)にアウェイでブリーラム・ユナイテッド(タイ)と、横浜FMも17日にアウェイで光州FC(韓国)と対戦。川崎Fは18日(水)にアウェイで蔚山HD FC(韓国)と対戦する。また、ACL2の広島の初戦はホームで行われ、9月19日(木)にカヤFCーイロイロ(フィリピン)と対戦する。こちらは4チームでのグループステージ制となり、カヤFCの他、シドニーFC(オーストラリア)、東方足球隊(香港)と同居している。なお、ラウンド16は2025年3月4日、5日、11日、12日に行われ、決勝は2025年5月4日に行われる。◆AFCチャンピオンズリーグ・エリート試合日程【Match Day1】9月17日(火)《19:00》光州FC vs 横浜F・マリノス[光州ワールドカップスタジアム]《21:00》ブリーラム・ユナイテッド vs ヴィッセル神戸[ブリーラム・スタジアム]9月18日(水)《19:00》蔚山 HD vs 川崎フロンターレ[蔚山文殊サッカー競技場]【Match Day2】10月1日(火)《19:00》川崎フロンターレ vs 光州FC[等々力陸上競技場]10月2日(水)《19:00》ヴィッセル神戸 vs 山東泰山[神戸市御崎公園球技場]横浜F・マリノス vs 蔚山 HD[横浜国際総合競技場]【Match Day3】10月22日(火)《21:00》山東泰山 vs 横浜F・マリノス[済南オリンピック・スポーツセンター]10月23日(水)《19:00》蔚山 HD vs ヴィッセル神戸[蔚山文殊サッカー競技場]《21:00》上海申花 vs 川崎フロンターレ[上海スタジアム]【Match Day4】11月5日(火)《19:00》川崎フロンターレ vs 上海海港[等々力陸上競技場]ヴィッセル神戸 vs 光州FC[神戸市御崎公園球技場]11月6日(水)《19:00》横浜F・マリノス vs ブリーラム・ユナイテッド[横浜国際総合競技場]【Match Day5】11月26日(火)《19:00》ヴィッセル神戸 vs セントラルコースト・マリナーズ[神戸市御崎公園球技場]《21:00》ブリーラム・ユナイテッド vs 川崎フロンターレ[ブリーラム・スタジアム]11月27日(水)《19:00》横浜F・マリノス vs 浦項スティーラース[横浜国際総合競技場]【Match Day6】12月3日(火)《18:00》セントラルコースト・マリナーズ vs 横浜F・マリノス[セントラルコースト・スタジアム]《19:00》浦項スティーラース vs ヴィッセル神戸[浦項スティールヤード]12月4日(水)《19:00》川崎フロンターレ vs 山東泰山[等々力陸上競技場]【Match Day7】2025年2月11日(火)《19:00》ヴィッセル神戸 vs 上海海港[神戸市御崎公園球技場]浦項スティーラース vs 川崎フロンターレ[浦項スティールヤード]2025年2月12日(水)《19:00》横浜F・マリノス vs 上海申花[横浜国際総合競技場]【Match Day8】2025年2月18日(火)《19:00》川崎フロンターレ vs セントラルコースト・マリナーズ[等々力陸上競技場]《21:00》上海申花 vs ヴィッセル神戸[上海スタジアム]2025年2月19日(水)《21:00》上海海港 vs 横浜F・マリノス[浦東足球場]◆AFCチャンピオンズリーグ2試合日程【Match Day1】9月19日(木)《19:00》サンフレッチェ広島 vs カヤ FCーイロイロ[広島サッカースタジアム]【Match Day2】10月3日(木)《21:00》東方足球隊足球隊 vs サンフレッチェ広島[旺角大球場]【Match Day3】10月24日(木)《19:00》サンフレッチェ広島 vs シドニーFC[広島サッカースタジアム]【Match Day4】11月7日(木)《18:00》シドニーFC vs サンフレッチェ広島[ジュビリー・スタジアム]【Match Day5】11月28日(木)《未定》カヤ FCーイロイロ vs サンフレッチェ広島[未定]【Match Day6】12月5日(木)《17:00》サンフレッチェ広島 vs 東方足球隊足球隊[広島サッカースタジアム]