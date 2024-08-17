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Source: Climate Central, World Weather Attribution, The British Association for Sustainable Sport, CNN
Reference: X (µìTwitter) / World Weather Attribution, NOAA, Olympics / YouTube, VOX