¡Ú»¥ËÚµÇ°¡Û¥¹ー¥ÑーGII¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½Å¾Þ ÉúÊ¼ÇÏ¤ÎÍí¤áÊý¤ËÌ¯Ì£¤¢¤ë°ìÀï/Ä¹²¬°ìÌé
¡ÚÄ¹²¬°ìÌé=¥³¥é¥à¡Ö¶¥ÇÏÇò½ñ¡×¡Û
¢¡»¥ËÚµÇ°¤Î¹¥ÁöÇÏ¤ÏGI·ÐÍ³¤¬Â¿¤¤
¡¡»¥ËÚµÇ°¤Ïº£¤ÏÄêÎÌÀï¤À¤±¤Ë¡¢GI¥Ûー¥¹¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤¬½ÐÁö¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹ー¥ÑーGII¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤À¤±¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤ÎGIÀï¤«¤éÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î10Ç¯¤ÎÏ¢ÂÐÇÏ20Æ¬¤Î¤¦¤Á14Æ¬¤â¤¬¤³¤Î¥±ー¥¹¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»¥ËÚµÇ°¤Î¹¥ÁöÇÏ¤ÏGI·ÐÍ³¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯9ÈÖ¿Íµ¤¤Ç2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¤ÎÁ°Áö¤ÏÆüËÜ¥Àー¥Óー¤Î14Ãå¤Ç¡¢Í£°ì¤Î3ºÐÇÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿ー¥È¤òÄÌ¤é¤»¥é¥Á±è¤¤¤ò¥í¥¹¤Ê¤¯²ó¤ë¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÀï¤¤Êý¤Ç¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3ºÐÇÏ¤À¤±¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤¿¸ú²Ì¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤Ç½Õ¤Î¶âòÏ¾Þ¤ËÂ³¤¤¤Æ½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿5ºÐÇÏ¥×¥í¥°¥Îー¥·¥¹¤Ï¡¢Á°Áö¤¬¹á¹Á¤ÎG1¥¯¥¤ー¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤C2Ãå¤È¹¥Áö¤·¤Æ2ÈÖ¿Íµ¤¡£
¡¡¥¹¥¿ー¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¸þÀµÌÌ¤ÇÃæÃÄ¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¡£ÁáÄ«¤Î±«¤Ç¤Ì¤«¤ë¤ó¤À¥ä¥ä½Å¤ÎÇÏ¾ì¤Ç¤â¥¹¥¤¥¹¥¤¤È²ÃÂ®¤·¤Æ4³Ñ¤Ç¤Ï2ÈÖ¼ê¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¥á¥ó¥ÐーºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê3¥Ï¥í¥ó36ÉÃ0¤ÎËöµÓ¤Ç¡¢2Ãå¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¤Ë4ÇÏ¿È¤â¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2Ê¬1ÉÃ5¤Ç¡¢Á°¸åÈ¾¤Î1000ÊÆ¤Ï60ÉÃ4¡¢61ÉÃ1¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ä¥ä½Å¤Ê¤é2Ê¬1ÉÃÂæ¡¢ÎÉÇÏ¾ì¤Ê¤é2Ê¬¤òÀÚ¤ë°Ì¤Î¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÍÎ¼Ç¤Ç¥³ー¥Êー4¤Ä¤Î»¥ËÚµÇ°¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤Ê¥¹¥íー¥Úー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÁ°È¾¤«¤é¤æ¤ë¤ß¤Ê¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅµ·¿¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Î10Ç¯Ï¢ÂÐÇÏ¤ÎÈ¾¿ô¤Î10Æ¬¤¬¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤«2ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å°Ì¿Íµ¤¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢1～3ÈÖ¿Íµ¤¤¬Â·¤Ã¤ÆÇÏ·ô·÷³°¤ËÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¹ー¥ÑーGII¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃæÌ£¤ÎÇ»¤µ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ1～3ÈÖ¿Íµ¤¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦ÉúÊ¼ÇÏ¤ò¤«¤é¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤ËÌ¯Ì£¤¬¤¢¤ë°ìÀï¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡º£Ç¯¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤ÆÁ°Áö¤¬GI¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹á¹ÁÁÈ¤Î¥×¥í¥°¥Îー¥·¥¹¤È¥Îー¥¹¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤È°ÂÅÄµÇ°¤«¤éÄ¾¹Ô¤¹¤ë¥¹¥Æ¥é¥ô¥§¥íー¥Á¥§¤Ë¥¸¥ª¥°¥ê¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥Ð¥¤¥·ー¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¥·¥ã¥Õ¥ê¥äー¥ë¤Î5Æ¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤«¤é1¡¢2ÃåÇÏ¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Î¤À¤¬¡¢12Æ¬¤È¤¤¤¦¼êº¢¤ÊÆ¬¿ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯4ÇÏ¿Èº¹¤Ç´°¾¡¤·¤¿¥×¥í¥°¥Îー¥·¥¹¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÇÇ½ÎÏ¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Áö¤³¤ì¤ËÂ³¤¯·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¥Îー¥¹¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ï¡¢¥ìー¥¹¤ò¥êー¥É¤Ç¤¤ë´é¤Ö¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç±¿¤Ù¤½¤¦¤Ç¡¢Á°»Ä¤ê¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Á°Áö¥É¥Ð¥¤¤Ç·òºß¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¥Àー¥ÓーÇÏ¤Î¥·¥ã¥Õ¥ê¥äー¥ë¤Ï¤¤¤ÄÁö¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¼ÂÎÏÇÏ¡£ÍÎÏÇÏ¤È¤·¤ÆÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°Ê¾å3Æ¬¤Î»°¤ÄÇÃ¤È¤·¤Æ¤ª¤¡¢¹¥ÏÈ¤ò°ú¤¤¤¿¥¸¥ª¥°¥ê¥Õ¤ò²¡¤¨¤Î°ìÆ¬¤Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼ê½ÑÌÀ¤±¤ò¤Ò¤ÈÃ¡¤¤µ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¤ÎÊÑ¤ê¿È¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î2ÃåÇÏ¤Ç¡¢Á°¤ÇÁáÌÜ¤ËÆ°¤¯¥ìー¥¹¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¾å°Ì¤Ë»Ä¤ëÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡£
¡Ö½ÐÍè¤ë¤Ê¤é¡¡»ä¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¡ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¡×