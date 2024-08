〈食べログ3.5以下のうまい店〉唐揚げ専門家が推す！ 5種の発酵だれで食べる「酒屋」の揚げたて唐揚げ

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は、唐揚げマニアの有野いくさんがおすすめする、蔵前の唐揚げ専門店です。

サクサクの唐揚げにサイダーがさっぱりと合う

〈食べログ3.5以下のうまい店〉

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は有野いくさんがおすすめする、蔵前の唐揚げ専門店をご紹介します。

教えてくれる人

からあげ研究家

有野いく

3,500店舗以上の唐揚げを食べ、毎日健康唐揚げ生活。唐揚げ大好きで、専門家としてのメディア出演多数。著書に「唐揚道」(ぶんか社)がある。

台東区・蔵前の老舗酒屋がオープンさせた「からあげサイダーフタバ」

テイクアウトはこちらでオーダー

有野さん

この酒屋さんの唐揚げは、期待をひょいと超えてくる驚愕のおいしさ。穴場として本当は誰にも教えたくないくらいです!

都営大江戸線・都営浅草線の蔵前駅からそれぞれ御徒町方面へ歩いて7分ほど。新堀通り沿いに、有野さんがおすすめする「からあげサイダーフタバ」がある。手掛けるのは1950年創業の老舗酒屋で「からあげサイダーフタバ」に隣接する「酒のフタバ」だ。10年ほど前から店内で「KAKUUCHI CAFE FUTABA」として角打ち&カフェ営業をはじめ、2022年に倉庫を改装して「からあげサイダーフタバ」をオープンさせた。

開業のきっかけは、取引先である全国の酒蔵がコロナ禍で苦境に立たされたことにある。オーナーの関明泰さんは「どうにか酒蔵の力になれないか」と考え、お酒ではなく食べ物で酒蔵の魅力を伝えられる「麹」と「酒粕」に目をつけ、お酒のおつまみにもなる唐揚げの販売に乗り出した。

料理家の森本桃世氏が監修! 自家製塩麹を使った「発酵からあげ」

「発酵からあげ もも肉」5個650円、2個350円、「発酵からあげ むね肉」5個600円、2個300円(ともに発酵だれ1種類付き)

有野さん

この酒屋でしか食べられない「発酵からあげ」が魅力。唐揚げの調味料などは酒屋の地域ネットワークを存分に活かし、麹は蔵から直送、鶏肉は老舗の専門店から、唐揚げに最も適した国産鶏肉を仕入れているそうです。

テイクアウトの店内で揚げている

唐揚げを作るにあたり、レシピの監修をお願いしたのが、関さんが会長を務める蔵前商店街のメンバーでもある食卓料理家の森本桃世氏だ。山梨県甲府市にある五味醤油の「大黒天麹」に天然塩を合わせて、65℃で8時間ほど低温調理して作り上げた自家製塩麹で国産の鶏肉を漬け込むレシピを考案してくれた。

唐揚げの衣は片栗粉とコーンスターチのブレンド。揚げ油は、昔ながらの圧搾製法でつくられたマルホンの太白胡麻油だ。衣をつけた鶏肉を150℃に温めた揚げ油で5分半ほど揚げ、3分以上肉を休ませてから170℃で1分ほど二度揚げしたら「発酵からあげ」ができあがる。

注文を受けてから揚げてくれるため、唐揚げは揚げたてアツアツ。「発酵からあげ」は自家製塩麹に漬け込んでいることで、しっとりジューシーで肉の繊維はやわらかくほどけていく。衣は薄くて軽く、麹のほのかな存在も感じられ、他とは一線を画すからあげだ。

有野さん

基本を味わうなら「発酵からあげ もも肉」。お肉がぷりっぷりに柔らかくてジューシーオイシー!

サイダーやビールと相性抜群! 5種類から選べる発酵だれが食欲をそそる

麹の粒がおいしさを引き立てる

有野さん

「自家製発酵だれ」のうちの「醤油麹みりん」はしょっぱさと甘さのバランスが完璧で、世の中にまだ知られてないのが不思議なくらいな絶品だれです。醤油がライトな雰囲気を漂わせながらも、エッジが利いている。バキバキの醤油麹がめちゃくちゃおいしいので、その風味を感じてほしい。おいしすぎて、おてアゲーッ! 麹の一粒一粒のやわらかい食感がアクセントになるので、鶏肉と一緒にガブリといっちゃってー!

「からあげサイダーフタバ」の特徴が、5種類の自家製発酵だれをお好みで選んで唐揚げをより一層おいしく食べられることだ。例えば有野さんがイチオシする「醤油麹みりん」は、東京都あきる野市にある近藤醸造の「キッコーゴ」という醤油に、先述した「大黒天麹」の米麹と麦麹、角谷文治郎商店の「三州三河みりん」、日本酒を合わせて作り上げている。しっとり食べごたえのあるむね肉のおいしさを、豊かな麹の味わいが引き立てており「酒屋のからあげ」の看板を背負う一品だ。

瓶がかわいいサイダー

有野さん

店名の通り「サイダー」も看板商品なので、ノンアル勢もご安心を♪ 一人で行っても、誰かと行っても店のトリコになること間違いなし! ちなみに酒屋自体は1950年創業で、発酵唐揚げを始めたのはコロナ禍の頃だそうです。歴史あるお店が新しいことにも挑戦していて、その姿勢が味にも表れていると感じました。

元々「酒のフタバ」では1945年代に関さんのおじいさんがサイダーを作っていた。関さんはたまたま倉庫で当時のサイダーのラベルを発見し、唐揚げとともに復刻させることにしたという。昔ながらの製法で、上質なグラニュー糖を丹念に溶かし込み作った「クラマエトップサイダー」(400円)は、甘すぎず軽やかな味わいで、唐揚げとの相性も追求されている。

「クラマエトップサイダー」にシロップを加えてアレンジした、「カカオサイダー」(500円)と「甘酒サイダー」(500円)も販売。「カカオサイダー」には「ダンデライオン・チョコレート」のカカオハスクを使用するなど、蔵前エリアのお店とのコラボレーションも魅力だ。

テイクアウトの場合は専用の箱に入れてくれる

有野さん

お酒に合わせる方に一押し。濃い味の酒粕チーズを、国産むね肉が寛大な器で受けとめてくれます。

発酵だれの一つ「酒粕チーズ」は、チーズと言いつつ乳製品は不使用。「酒のフタバ」のブランド日本酒である「江戸 鳥越」の酒粕に、アーモンドプードルと塩を混ぜてフードドライヤーで乾かした後、撹拌して粉チーズ状に仕立てている。

「発酵からあげ」にふりかけていただくと、舌の上ではかなく溶けていく粉チーズのような趣でありながら、酒粕の味がしっかり感じられる大人なフレーバーだ。こちらはレモングラスやラベンダー、ミントやカモミール、セージなどのハーブがたっぷり入った「蔵前エール botanical」とあわせるのもいいだろう。

たれは甘酒マヨネーズ

同じく卵不使用の発酵だれが「甘酒マヨネーズ」。蔵直送の麹と水だけで作った自家製甘酒と太白胡麻油、戸塚醸造店の「心の酢」、粒マスタードを合わせた自家製マヨネーズを作り上げた。甘酒由来のうまみと太白胡麻油のコクがしっかりありながらも、植物性食材のみのため、唐揚げと合わせてもくどさがなく食後感が優しい。

紹介した3種類の発酵だれのほか、心の酢とマルホンの「ごま油屋のラー油」、タマネギのみじん切りを合わせた酢ラー油と、ヨーグルトとカレーパウダー、甘酒、ニンニク、生姜、胡椒、パプリカパウダーなどを合わせた「発酵カレー」もある。からあげはもも肉とむね肉、そして5種類の発酵だれがあるので、食べ比べて好みの組み合わせを探すのも楽しそうだ。

夕方には混み合う角打ち

有野さん

酒屋の一角にイートインスペースがあります。気軽に揚げたて唐揚げを楽しめて最高!! 私はお酒に詳しくなかったので、店員さんに自分の味の好みを伝えたらおすすめの一杯を教えてくれました。

蔵前BLACK、缶も購入可能

「発酵からあげ」は、イスとテーブルが配された「KAKUUCHI CAFE FUTABA」でイートインも可能だ。特にタップから注ぐ「蔵前BLACK」はここでしか味わえない。蔵前はコーヒー焙煎所が多いことでも有名だが、そこでテスト焙煎されたコーヒー豆をアップサイクルしたスタウトビールだ。コーヒー由来のフルーティーな香りとビターな味わいが揚げたての唐揚げにもよく合う。

鶏なのに魚介味!? 魚介のうまみを漬け込んだ驚きあふれる「海鮮からあげ」

「海鮮からあげ」2個は袋で提供(テイクアウトの場合)

有野さん

もう一つの激推しはエビ・ホタテ・麹がベースの発酵だれを使用した「海鮮からあげ」。深みのある海鮮風味がやみつきに。第一印象はホタテ風味。おつまみスナック感覚で召し上がれ♪

「発酵から揚げ」の進化系として「海鮮からあげ(もも肉)」(2個380円)もある。「発酵からあげ」の下味に使う米麹と塩に加え、干しアミエビや干しホタテ、干しイカ、鰹節、ネギやシイタケ、昆布、生姜やニンニクを細かく刻んで8時間ほど低温調理した「中華麹」で国産鶏もも肉を漬け込んでいるのだ。

一口食べると、魚介の濃厚なうまみが広がりびっくり。噛みしめるたびに鶏肉のジューシーな味わいと、複雑な魚介のコクがじんわりと広がる。そのままでもしっかり味がついているので、お酒との相性も抜群だ。

オーナーの関明泰さんと調理を担当している妻の真弓さん

土日限定の「からあげサンド」(680円)には蔵前のベーカリー&グローサリーの「Marked」の食パンを使っているほか、コーヒーは岩手県盛岡の名店「NAGASAWA COFFEE」のKEEP SMILEブレンドをドリップで提供するなど、細部までこだわりが光る。テイクアウトはもちろん、広々とした「KAKUUCHI CAFE FUTABA」でゆっくり唐揚げとサイダー、ビールを楽しむのもよし。唐揚げ好きはもちろん、それ以外の方も蔵前散歩でぜひ立ち寄っていただきたい、ハートウォーミングなお店だ。

<店舗情報>◆からあげサイダーフタバ住所 : 東京都台東区蔵前4-37-4TEL : 03-3861-1138

※価格は税込。

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

撮影:佐藤潮

The post 〈食べログ3.5以下のうまい店〉唐揚げ専門家が推す! 5種の発酵だれで食べる「酒屋」の揚げたて唐揚げ first appeared on 食べログマガジン.