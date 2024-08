ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ミッキーモチーフのキルトが可愛い、ディズニーデザイン「接触冷感のひんやり肘掛け付きソファーカバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「接触冷感のひんやり肘掛け付きソファーカバー」

© Disney

タイプと価格:【2人掛け用】5,280円(税込)、【2.5人掛け用】5,790円(税込)、【3人掛け用】7,290円(税込)、【3人掛け用ワイド】8,790円(税込)

品質:【表地】ナイロン100%、【裏地】ポリエステル100%、【中わた】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインの肘掛け付きソファーカバー。

肘掛け部分まですっぽりと覆えて、見た目もとってもオシャレ!

肌に触れるとより冷たく感じるナイロン素材が使用され、ナイロン素材ならではの光沢となめらかさも魅力のひとつです。

© Disney

カラーはインテリアに馴染みやすく、明るい印象の「アイボリー」と、

© Disney

ラブリーで華やかな雰囲気の「ピンク」の2色展開。

どちらも涼し気なやさしいカラーになっています☆

© Disney

ミッキーモチーフ柄のぽこぽこキルトが気持ちいい!

接触冷感素材のカバーを掛けるだけで、ソファーが一気に夏仕様になります。

© Disney

「アイボリー」にも「ピンク」にもミッキーモチーフと雪の結晶のオリジナルのネームタグが施されています。

暑い外から帰ってきたときのクールダウン場所にもおすすめ!

ミッキーモチーフのキルトがかわいい、ディズニーデザイン「接触冷感のひんやり肘掛け付きソファーカバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

