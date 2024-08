◆堀江貴文語る「BOB2024」の魅力とは

【モデルプレス=2024/08/17】8月31日から9月1日に開催される、別府温泉を浴びる音楽フェス「別府温泉ぶっかけフェス2024(略称:BOB2024)」。モデルプレスでは実行委員長を務めるホリエモンこと堀江貴文氏にインタビューを実施し、フェスの見どころを明かしてもらった。「BOB2024」は、およそ1,000トンのお湯と音楽を浴びながら、仲間たちと飲食を楽しむ今までにない大型フェス。別府スパビーチに、地元・別府温泉から湧き出る温泉水を1,000トン以上準備し、盛大に放水。会場には音楽ステージが設置され、常に著名人DJなどによる音楽が奏でられる。

◆堀江貴文「BOB2024」は昨年から大幅に進化

◆「別府温泉ぶっかけフェス」開催概要

◆「別府温泉ぶっかけフェス」チケット情報

◆堀江貴文プロフィール

― 「モデルプレス」は国内最大級の女性読者がいるメディアとなります。日本の女性たちへ「BOB2024」の魅力を教えて下さい。堀江:別府温泉ぶっかけフェスは日本で唯一の、温泉水を浴びながら楽しむ音楽フェスです。普段、フェスに行ってもノリ方がわからない…という方も、温泉水を浴びれば開放感に満ち全力で楽しむことができます。さらに、温泉水を浴び続けるので思わぬ効果もありました。昨年私も体験して、フェス後に体がポカポカ、髪がツルツルしてきたんです!フェス後に別府の美味しいご飯や温泉を堪能して帰るのもおすすめですよ!― 「BOB2024」は開催2年目となりますが、昨年から進化させた部分はございますか?堀江:大幅に進化しています!まずは日程が2DAYSになり、アーティスト数もぐっと増えました。夏フェスの女王MINMIさんやマークパンサーさん、nobodykows+さん、酒井法子さん、ゴリエさん等のアーティストの方々やずま(虹色侍)さん、ペルピンズさん等のSNSでも活躍する方々、宮迫博之さん、西野亮廣さん等の芸人として活動する方々など、幅広いラインナップです。今年は大規模なサウナブースや大浴場、飲食エリアも拡充し、1日いてもたっぷり遊べるイベントになっていると思います。― 最後に、今年の「BOB2024」に行ってみようかなと思っている読者たちへメッセージをお願いします。堀江:1000トン以上の温泉水をぶっかけまくるフェスをはここだけ!音楽を聴きながら、踊りながら、温泉水を全身に浴びる異次元の楽しさが待っているので8月31日と9月1日はぜひ別府へ、いってらっしゃい!<日時>2024年8月31日(土)・9月1日(日)10時開場 12時開演 19時終演予定<会場>的ヶ浜公園・別府スパビーチ 〒874-0928 大分県別府市北的ケ浜町5<出演者>・アーティストMINMI(ALL DAYS)、マーク・パンサー(9/1)、パークマンサー(9/1 STAGE GUEST)、酒井法子(8/31)、綾小路翔 & THE MABUDACHI(9/1)、nobodyknows+(8/31)、175R(8/31)、アンダーグラフ(8/31)、RED SPIDER(9/1)、きただにひろし(9/1)、ゴリエ(8/31)、ケンチンミン(9/1)、ずま(虹色侍)(9/1)、ペルピンズ(ALL DAYS)、リアルピース(ALL DAYS)、財部亮治(8/31)、Cool-X(8/31)・パフォーマーDJダイノジ(ALL DAYS)、宮迫博之(8/31)、西野亮廣(8/31)、DJまる・DJ FUMIYA(9/1)、DJ O.G(三崎優太)(8/31)、しらスタ with SHEER MUSIC(9/1)、THE BONNERS produced by FISHBOY(9/1)BURLESQUE TOKYO Fabulous Show Girl(ALL DAYS)、DJ Patrick Mordi with cosmic.co.motion(8/31)、寶船(8/31)、SACHI TAKEKOSHI・AI KABASAWA(9/1)、TEASOBI(8/31)、ボクシングエクササイズ - JOE・オープニングアクト杉本琢弥(9/1)、Aicong(8/31)、FeatherBeats(8/31)・MC田島芽瑠、澤田拓郎(MCハイラム)、田中菜津美<公式ページ>https://bobfes.jp/ちけっとぴあ:https://w.pia.jp/t/bob/CAMPFIRE:https://camp-fire.jp/projects/view/758028・2DAYSチケット一般 11,800円(8月30日 23:59まで)当日 15,000円(8月31日のみ販売)・1DAYチケット一般 9,900円(8月30日 23:59まで)当日 12,000円(modelpress編集部)1972年10月29日、福岡県生まれ。実業家。SNS media&consulting株式会社ファウンダー。現在はロケット開発や、アプリのプロデュース、また予防医療普及協会として予防医療を啓蒙する等 様々な分野で活動する。「堀江貴文イノベーション大学校(HIU)」では、700名近い会員とともに多彩なプロジェクトを展開している。X アカウント @takapon_jp【Not Sponsored 記事】