来週の【重要イベント】機械受注、米CB景気、ジャクソンホール会議 (8月19日～25日) 来週の【重要イベント】機械受注、米CB景気、ジャクソンホール会議 (8月19日～25日)



――――――――――――――――――― 8月19日 (月) ――

◆国内経済

★6月機械受注 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

★米国7月コンファレンス・ボード景気先行指数 (23:00)

★米民主党大会 (シカゴ、～22日)

【海外決算】

[米]エスティ・ローダー 、パロ・アルト・ネットワークス



――――――――――――――――――― 8月20日 (火) ――

◆国内経済

・7月首都圏マンション市場動向 (14:00)

・7月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

・自民党選挙管理委員会開催 (総裁選挙日程が決定の見通し)

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★中国8月最優遇貸出金利 (10:00)

・ドイツ7月生産者物価指数 (15:00)

・ユーロ圏6月経常収支 (17:00)

・ユーロ圏7月消費者物価指数[確報値] (18:00)

・ユーロ圏6月建設支出 (18:00)

・トルコ中銀が政策金利を発表

・スウェーデン中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]ロウズ 、メドトロニック 、キーサイト



――――――――――――――――――― 8月21日 (水) ――

◆国内経済

・7月貿易収支 (8:50)

・7月食品スーパー売上高 (13:00)

・7月訪日外客数 (15:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・フィリピン市場休場

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国石油在庫統計 (23:30)

★FOMC (7月30日～7月31日開催分) 議事要旨 (22日3:00)

・タイ中銀が政策金利を発表

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・米国20年国債入札

【海外決算】

[米]ズームビデオ 、アナログ・デバイセズ 、ターゲット /[中]シャオミ

◆新規上場、市場変更 など

★オプロ <228A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 8月22日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・7月全国スーパー売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★米カンザスシティー連銀が経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」開催 (米ワイオミング州、～24日)

・ドイツ8月製造業PMI (16:30)

・ドイツ8月サービス業PMI (16:30)

・ユーロ圏8月製造業PMI (17:00)

・ユーロ圏8月サービス業PMI (17:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国8月製造業PMI (22:45)

・米国8月サービス業PMI (22:45)

・米国7月中古住宅販売件数 (23:00)

・ユーロ圏8月消費者信頼感 (23:00)

・韓国中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]インテュイット /[中]百度（バイドゥ） 、ネットイーズ



――――――――――――――――――― 8月23日 (金) ――

◆国内経済

★7月全国消費者物価指数 (8:30)

・7月全国百貨店売上高 (14:30)

★植田日銀総裁が衆議院財務金融委員会に出席

◆国際経済ｅｔｃ

★米国7月新築住宅販売件数 (23:00)

★パウエルFRB議長がジャクソンホール会議で講演 (米ワイオミング州、23:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇グッドスピー <7676> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 8月24日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 8月25日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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