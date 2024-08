ビーバドゥービー ビーバドゥービー

今週のUKアルバム・チャートは、フィリピン生まれ英国育ちのシンガー・ソングライター、ビーバドゥービーのサード・アルバム『This Is How Tomorrow Moves』が初登場で1位に輝いた。ファースト・アルバム『Fake It Flowers』(2020年 8位)、セカンド『Beatopia』(2022年 4位)とも10位圏内をマークしていたが、3作目で初の1位を獲得した。

"I am so over the moon!" ❤️✨@beabad00bee has earned her first Number 1 album with This Is How Tomorrow Moves ????



Check out the full story here: https://t.co/Vd8jnjfVGA pic.twitter.com/WqhIhxWQ2n — Official Charts (@officialcharts) August 16, 2024

????You ain't got no... ???? @chaseandstatus and @stormzy pose with their brand new Number 1 Award for BACKBONE ???? https://t.co/enkjfF7wTQ pic.twitter.com/9adRALu349 — Official Charts (@officialcharts) August 16, 2024

先週トップだったチャペル・ローンの『The Rise And Fall Of A Midwest Princess』は2位に、2位だったチャーリーxcxの『brat』は3位に、それぞれ1ランクずつ後退した。今週はトップのビーバドゥービーほか、英国人のシンガー・ソングライター、ウィル・ヤングの通算9枚目のスタジオ・アルバム『Light It Up』が5位に初登場した。スタジオ・アルバム全9作にコンピレーション・アルバム2作が加わり、11作目の全英トップ10ヒットとなった。シングル・チャートは、英国のエレクトロニック・ミュージック・デュオ、Chase & Statusとラッパー、ストームジーのコラボ「BACKBONE」が初登場で1位を獲得。Chase & Statusにとって初、ストームジーにとって4曲目の全英NO.1シングルが誕生した。2位には、先週末(8月10日)パリ・オリンピック閉幕式でパフォーマンスしたビリー・アイリッシュの「Birds Of A Feather」が先週の4位から再浮上し、チャペル・ローンの『Good Luck, Babe!』が3位をキープした。今週新たにトップ10入りした新曲は、1位の「BACKBONE」のみだった。Ako Suzuki