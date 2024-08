ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、冷蔵庫横にピタッと装着することができる、ディズニーデザイン「<袋入りタイプ専用>マグネットで取り付けられるティッシュケース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「<袋入りタイプ専用>マグネットで取り付けられるティッシュケース」

© Disney

価格:2,690円(税込)

本体サイズ:幅約11.5、奥行約5.5、高さ約21.5cm

内寸:幅約10.5、奥行約4.5、高さ約20.5cm

対応ティッシュ:枚数300枚(150組)までの袋入りティッシュペーパー(ソフトパック)

※箱ティッシュには対応していません。

取り付け可能な壁面:マグネットの付く平らな面、スチール壁面

製品重量:約240g

耐荷重量:約500g

主材:ABS樹脂、マグネット

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

冷蔵庫横にピタッと装着できるマグネットタイプのティッシュケース。

淡いトーンで「ミッキーマウス」をデザインしたおしゃれな絵柄がアクセントになっています!

© Disney

カラーはシンプルに使える「ホワイト」と、

© Disney

落ち着いた色合いの「ブラック」の2色がラインナップ。

どちらもインテリアに馴染みやすいカラーになっています。

© Disney

セット方法もとっても簡単◎

袋入りタイプのティッシュ専用で、そのままセットしてフタをかぶせるだけでOK!

© Disney

マグネットで貼り付けるのはもちろん、そのまま置いて使うこともできます。

キッチン以外に洗面所まわりやリビングなど、場所を問わず使えて重宝しそう。

冷蔵庫横にピタッと装着することができる、ディズニーデザイン「<袋入りタイプ専用>マグネットで取り付けられるティッシュケース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

