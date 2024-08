ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2024年8月8日より順次投入される、「MARVEL プラチナムザッカビッグボストンバッグ」を紹介します!

セガプライズ「MARVEL プラチナムザッカビッグボストンバッグ」

登場時期:2024年8月8日より順次

サイズ:全長約50×20×30cm

種類:全2種(ブラック、ネイビー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

レジャーシーズンに大活躍してくれる、ビッグサイズのボストンバッグがセガプライズから登場!

ショルダーストラップも付いているので手持ち、肩掛けの2Wayで使用できるのも嬉しいポイントです。

「MARVEL」ロゴがおしゃれな2種類のボストンバッグを紹介していきます。

ブラック

「MARVEL」ロゴがたくさん並んでいるブラック。

白く抜かれたロゴの中に「MARVEL」アートを取り入れた、クールなデザインです。

ネイビー

ファスナーやロゴに使用された、オレンジのコントラストが絶妙なネイビーカラーのボストンバッグ。

シンプルなデザインで、どんなファッションにも合わせやすいのが特徴です。

「MARVEL」ロゴを落とし込んだ、デイリーに活躍してくれるプライズ。

セガプライズの「MARVEL プラチナムザッカビッグボストンバッグ」は、2024年8月8日より、全国のゲームセンターなどに順次投入予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ブラック・ネイビーの2色!セガプライズ「MARVEL プラチナムザッカビッグボストンバッグ」 appeared first on Dtimes.