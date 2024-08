ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、普段使いしやすいサイズ感がうれしい、ディズニーデザイン「トートバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「トートバッグ」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:1,980円(税込)

サイズ:約36×37×11(マチ)cm

持ち手の長さ:約47cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

Disney Fanatsy ShopのSNS、東京駅店でアンケートを実施し(実施期間:2024.05.18〜05.27)、「グッズが欲しい!『プーさんの仲間』」のキャラクターが決定。

そんなファンの声を元にしたトートバッグが登場!

しっかりとした厚めの綿素材のトートバッグで、持ち手は長めで肩掛けもOK◎

デザインは「イーヨー」、「ティガー」、「ピグレット」の3種類がラインナップされています。

イーヨー

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「イーヨー」デザインのトートバッグ。

お花を頬張っている「イーヨー」の姿が可愛く、背面には木のお家も☆

プリントが全体的に落ち着いた色合いなのもポイントです。

ティガー

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「ティガー」デザインのトートバッグ。

逆立ちをしている「ティガー」は、今にもぴょんぴょんと動き出しそうです。

躍動感たっぷりなアートでインパクト抜群!

ピグレット

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「ピグレット」デザインのトートバッグ。

トレードマークでもあるピンクの耳をなでている「ピグレット」の姿がプリントされています☆

優しく微笑んでいる愛くるしい表情にもほっこり。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

<オープン時>

A4サイズの書類と小物がラクに入る便利なサイズで使い勝手が良く、様々なシーンで活躍しそう。

また底にはマチがついているので、収納力もあります。

メインバッグとして使うのはもちろん、サブバッグ使いもOK!

普段使いしやすいサイズ感がうれしい、ディズニーデザイン「トートバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post イーヨー・ティガー・ピグレットのアート入り!ベルメゾン ディズニー「トートバッグ」 appeared first on Dtimes.