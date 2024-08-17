ÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÂç¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤µ¡Á¤¤¤Ã¡ª¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¤¤¤¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤àºÇ¹âÄ«¿©á¤Ë4.7Ëü¿ÍÌåÀä
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¤¤¤¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡ª¡¡ÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤À¤¤¤¹¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤µ¤¤¡ª¡ª
¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¶¦¤Ë¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ë¸½¤ì¤¿ºÇ¹â¤¹¤®¤ëÄ«¿©¤¬¡¢4Ëü7000¿Í¤â¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤Ë¤â¥È¥í¡Á¥Ã¤È²«¿È¤¬¿â¤ì¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÌÜ¶Ì¾Æ¤¡¢Èé¤ÎÉôÊ¬¤¬¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¥½¡¼¥»¡¼¥¸......¡£
¸«¤ë¤«¤é¤Ë¥¦¥Þ¤½¤¦¤Ê¶ñºà¤¬¡¢Çò¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë¥É¥µ¥Ã¤ÈÀ¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¦¤ó¡£¤¦¤ó¤¦¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
»×¤ï¤º¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤Î1»®¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤Éô²°¤ÇÌÜ°ìÇÕÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤àX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤Á¤å¤Á¤å¤Á¤å¡Ê¡÷chuchuchu_tan¡Ë¤µ¤ó¤¬2024Ç¯8·î12Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï4Ëü7000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¡Ê14ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÂç¹¥¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡¡¤¹¤Æ¤¤´¤Ï¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡¡Ãë¤ÈÈÕÈÓ¤¬Â³¤±¤Æ¤³¤ì¤Ç¤âÁ´Á³¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤à¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ã¤Á¤ãÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤À¤í¡×
13Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Á¤å¤Á¤å¤Á¤å¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë1»®¤Ï12Æü¤ÎÄ«¿©¡£ÌÜ¶Ì¾Æ¤¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ê¥Õ¥ì¡¼¥¯¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ïÉÊ¤À¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¾Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë½Ð¤¿Ìý¤Ç¾Æ¤¯ÌÜ¶Ì¾Æ¤¡£¥Õ¥Á¤Ï¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¡¢²«¿È¤ÏÈ¾½Ï¡£¤½¤ì¤ò¾è¤Ã¤±¤¿Ð§¤Ï¤â¤Á¤í¤ó......¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¡¼¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁ´Éôº®¤¼¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
ÁÛÁüÄÌ¤ê¤ÎÌ£¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤À¤í¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤Á¤å¤Á¤å¤Á¤å¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¤¤¤¡×¡½¡½¿Íµ¤Ì¡²è¡¦¥É¥é¥Þ¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¡Ê¿´¤ÎÀ¼¡Ë¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏSNS¾å¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤ëÉ½¸½¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤ÇÀ¼¤Ë½Ð¤·¤¿¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬ÈùÌ¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â......¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤âÃ¯¤«¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì¹ç¡Ø¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ø¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¡ØÈþÌ£¤·¤¤¡ª¤³¤ì¹¥¤¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¹¬¤»¤À¤·Ê¿ÏÂ¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢¤Á¤å¤Á¤å¤Á¤å¤µ¤ó¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£