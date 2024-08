羊文学が、8月30日より開催される全国ツアーに先駆けて、今週末より2週連続で過去のツアー映像をYouTube Liveにて全編フル配信するライブ映像作品の連続配信イベントを開催。イベントの第二弾として8月18日(日)22時から、「羊文学 Tour 2022 OOPARTS 2022.6.28」を羊文学公式YouTubeチャンネルから全編フルライブ配信することが決定した。

第三弾では「羊文学 Tour 2023 ”if i were an angel,”」を全編フル公開。そして8月28日(水)の『Burning』CD発売日には、羊文学のメンバーによるYouTube LIVEも実施される。詳細は後日発表される。いずれもアーカイブ配信は予定されていない。今年の夏はSUMMER SONIC 2024やインドネシアのLaLaLa Festival 2024など大型フェスのメインステージにも数多く出演が決定している羊文学。今年8月より全国12ヶ所を巡る自身最大規模の全国ツアー「羊文学 TOUR 2024 "soft soul, prickly eyes"」も開催予定。東京公演のチケットが即日完売につき、10月3日(木)TOKYO GARDEN THEATERでの追加公演の開催も発表されている。<リリース情報>羊文学「Burning」https://fcls.lnk.to/BurningCD予約https://fcls.lnk.to/zYSvyM=収録内容=[CD]1. Burning2. Burning (Anime ver.)3. Burning (English ver.)4. Burning (Acoustic ver.)5. Burning (Instrumental)[Blu-ray]1. Burning [Music Video]2. TVアニメ「【推しの子】」第2期ノンクレジットエンディング<ライブ情報>「羊文学 TOUR 2024 "soft soul, prickly eyes"」8月30日(金)宮城 SENDAI GIGS9月02日(月)神奈川 KT Zepp Yokohama9月05日(木)愛知 Zepp Nagoya9月06日(金)大阪 Zepp Namba9月08日(日)広島 BLUE LIVE HIROSHIMA9月13日(金)北海道 Zepp Sapporo9月20日(金)福岡 Zepp Fukuoka9月21日(土)熊本 KUMAMOTO B.9 V19月23日(祝・月)香川 festhalle9月27日(金)石川 EIGHT HALL9月29日(日)新潟 NIIGATA LOTS10月2日(水)東京 TOKYO GARDEN THEATER10月3日(木)東京 TOKYO GARDEN THEATER(追加公演)e+:https://eplus.jp/hitsujibungaku/LT:https://l-tike.com/hitsujibungaku/ぴあ:https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/HP:https://www.hitsujibungaku.info/