咸臨丸ミニクルーズも！淡路島タコステ『第3回淡路島岩屋港夏まつり』

伝説のたこフェリー跡地の観光複合施設「淡路島タコステ」は、2024年8月24日(土)と25日(日)に『第3回淡路島岩屋港夏まつり』を開催します。

淡路島タコステ『第3回淡路島岩屋港夏まつり』

■イベント概要■

【実施日程】2024年8月24日(土)〜25日(日)2日間 各日17時〜21時

【場所】 淡路島タコステ

〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋1414-27

【スペシャル企画】

◆岩屋漁協による鱧天振る舞い!無くなる前に急げっ!

淡路島の夏の風物詩、鱧。

あつあつの鱧天を漁師さんが振る舞います。

※18時から限定250食

職人による鱧切りパフォーマンスも楽しめます。

◆咸臨丸ミニクルーズ出航!

夏まつり期間限定の特別航路!!

船の中では、船員帽を被って船員さんと記念写真が撮れます。

※17時半までに淡路島タコステ明石海峡大橋クルーズ乗船口までお越しください。

◆咸臨丸、船内無料開放!

帆船咸臨丸も飲食スペースとして利用可能。

会場全体がビアガーデンに!

ビールを片手に神戸の夜景を楽しめます!

◆フードカー大集合

イカ焼き、コロッケ、焼き鳥、フランクフルト、フライドポテト、スパイスカレー、焼きトウモロコシ、綿あめ、ポップコーン、フルーツドリンク、生ビール等食べ物屋台が目白押しです。

お好きなドリンクでレッツ食べ歩き。

◆地元小学生による、こども模擬店

地元の小学生が懐かしの射的に輪投げ、ヨーヨーすくいにスーパーボールすくい等模擬店を出店します!

◆岩屋商店街ストリートパフォーマンス!

よさこい踊り(土・日)、阿波踊り(日)が岩屋商店街を行く!

※15時から16時

◆ステージイベントも盛りだくさん

よさこいパフォーマンス(土・日)、阿波踊り(日)、岩屋盆踊り(日)

◆既存店も夜間営業

大人気の明石焼き屋台、淡路島タコステ本店も張り切って、夜間営業します。

※最大21時まで延長営業

◆打ち上げ花火2024年は200発

前年は100発でしたが、2024年は倍の200発!岩屋の空に花火が舞う!

※8月25日(日)20時40分から

【駐車場について】

車は全て、隣敷地の淡路市役所岩屋事務所か道の駅あわじに駐車をして下さい。

道の駅あわじからは無料送迎バスを利用するとスムーズです。

■施設概要

名称 : 淡路島タコステ

所在地 : 〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋1414-27

代表者 : 代表取締役 新居 只吉

