【PS Store】2024年7月のPS Storeダウンロードランキング！ 「祇（くにつがみ）：Path of the Goddess」がPS5の第1位に！

PlayStation Store(PS Store)の2024年7月のダウンロードランキングが発表された。

PlayStation5、PlayStation4、PlayStationVR2、PlayStationVR、基本プレイ無料タイトルの合計5つのランキングを紹介。米国/カナダの月間ランキングも掲載しているので、あわせてチェックしてほしい。





PS5のランキングでは、昼に戦闘の準備を整えて、夜には魑魅魍魎から巫女と村を護る、アクションと戦略が融合した1人プレイ専用の“神楽戦略活劇”「祇(くにつがみ):Path of the Goddess」が第1位。第2位は「ストリートファイター6」、第3位は「 ELDEN RING」となった。





PS4では、シリーズ30周年記念作品となる「パワフルプロ野球2024-2025」が第1位。第2位は「モンスターハンター:ワールド」、第3位は「マインクラフト」だった。





PS VR2のランキングでは最大4人のCo-Opモードも備えたアーケードライクなアクションシューティング「Operation Serpens」が第1位。第2位は「Beat Saber」、第3位は「Stilt」となった。





PS VRは「サマーレッスン:宮本ひかり」が第1位。基本プレイ無料タイトルではHoYoverseの最新都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」が第1位だった。

【PlayStation 5】

<順位:日本 │ 米国/カナダ>

1 : 祇:Path of the Goddess │ EA SPORTS College Football 25

2 : ストリートファイター6 │ Grand Theft Auto V

3 : ELDEN RING │ ELDEN RING

4 : モンスターハンターライズ │ NBA 2K24

5 : ARK: Survival Ascended │ EA SPORTS FC 24

6 : グランド・セフト・オートV │ Call of Duty: Modern Warfare III

7 : ホグワーツ・レガシー │ Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

8 : EA SPORTS FC 24 │ Mortal Kombat 1

9 : 龍が如く8 │ Sea of Thieves

10 : Rise of the Ronin │ MLB The Show 24

11 : ペルソナ3 リロード │ Hogwarts Legacy

12 : ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション │ The Crew Motorfest

13 : ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON │ UFC 5

14 : 真・女神転生V Vengeance │ No Man’s Sky

15 : ペルソナ5 ザ・ロイヤル │ Baldur’s Gate 3

16 : FINAL FANTASY XVI │ It Takes Two

17 : ファイナルファンタジーXIV │ HELLDIVERS 2

18 : Stellar Blade │ Marvel’s Spider-Man 2

19 : No Man’s Sky │ TEKKEN 8

20 : メトロ エクソダス │ Mortal Kombat 11

※PS4版からのアップグレードは含まない。



【PlayStation 4】

<順位:日本 │ 米国/カナダ>

1 : パワフルプロ野球2024-2025 │ Minecraft

2 : モンスターハンター:ワールド │ Red Dead Redemption 2

3 : マインクラフト │ Grand Theft Auto V

4 : ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S │ Batman: Arkham Knight

5 : ストリートファイター6 │ NBA 2K24

6 : バイオハザード6 │ Need for Speed Payback

7 : ドラゴンクエストIII そして伝説へ… │ theHunter: Call of the Wild

8 : 天穂のサクナヒメ │ Need for Speed Heat

9 : SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE │ Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Edition

10 : モンスターハンターライズ │ EA SPORTS FC 24

11 : グランド・セフト・オートV │ Call of Duty: Modern Warfare III

12 : ARK: Survival Evolved │ Watch Dogs 2

13 : NieR:Automata │ Gang Beasts

14 : バイオハザード5 │ Mortal Kombat X

15 : FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster │ The Forest

16 : SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS │ Castle Crashers Remastered

17 : ELDEN RING │ Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

18 : ガンダムブレイカー3 │ Dying Light

19 : 龍が如く 極 │ Injustice 2

20 : テラリア │ Stardew Valley



【PlayStation VR2】

<順位:日本 │ 米国/カナダ>

1 : Operation Serpens │ Stilt

2 : Beat Saber │ Beat Saber

3 : Stilt │ Towers and Powers

4 : Gun Club VR │ Among Us VR

5 : Ultrawings 2 │ Pavlov

6 : タワー&パワー │ Horizon Call of the Mountain

7 : Sushi Ben │ Job Simulator

8 : SOUL COVENANT │ Arizona Sunshine 2

9 : Cave Digger VR │ Ultrawings 2

10 : Horizon Call of the Mountain │ Waltz of the Wizard



※PS Storeでの販売数。PS VR版からのアップグレードやバンドル版は含まない。

【PlayStation VR】

<順位:日本 │ 米国/カナダ>

1 : サマーレッスン:宮本ひかり │ SUPERHOT VR

2 : サマーレッスン:アリソン・スノウ │ ASTRO BOT Rescue Mission

3 : BEATS FEVER VRリズムステージ │ The Elder Scrolls V: Skyrim VR

4 : サマーレッスン:新城ちさと │ Job Simulator

5 : Beat Saber │ Creed Rise to Glory

6 : FOCUS on YOU │ Batman: Arkham VR

7 : バットマン:アーカム VR │ Beat Saber

8 : MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV │ Sniper Elite VR

9 : オールインワン サマースポーツ VR/All-In-One Summer Sports VR │ The Walking Dead Onslaught

10 : The Elder Scrolls V: Skyrim VR │ Borderlands 2 VR





【基本プレイ無料】

<順位:日本 │ 米国/カナダ>

1 : ゼンレスゾーンゼロ │ The First Descendant

2 : The First Descendant │ Zenless Zone Zero

3 : 原神 │ Roblox

4 : エーペックスレジェンズ │ Fortnite

5 : フォートナイト │ Asphalt Legends Unite

6 : 崩壊:スターレイル │ Call of Duty: Warzone

7 : パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード │ Fall Guys

8 : eFootball 2024 │ Rocket League

9 : Fall Guys │ MultiVersus

10 : アスファルト:Legends Unite │ XDefiant



※米国/カナダのランキング内のタイトル名は現地のPS Storeでの表記。

※複数のエディションが存在するタイトルは各エディションの合算値で集計。





