¡Ö¶Ó¸ñ¡×ÅÏÊÕÎ´¤¬¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¶ÄÅ·²ñ·×¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó£²ËÜÆþ¤ì£²»þ´Ö¤Ç£±£¶£°Ëü±ß
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ó¸ñ¡×¤ÎÅÏÊÕÎ´¤¬£±£¶Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·£Í¡½£±Í¥¾¡¸å¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Í¡½£±Í¥¾¡¸å¡¢Çä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ó¸ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÅÄ¤¬¡Ö¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ç³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡££Í¡½£±³Í¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£½µ£²²ó¤°¤é¤¤¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë¹Ô¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È²óÅú¡£
¡¡ÍÅÄ¤«¤é¡Ö¤½¤³¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¹Ô¤Ã¤ÆÄË¤¤ÌÜ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç£²»þ´Ö¤Ç£±£¶£°Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó£²ËÜÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÃÍÃÊ½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê²ñ·×¤Î»þ¤Ë¡Ë£±£¶Ëü±ß¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡££±£¶Ëü±ß¹â¤Ã¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤é¤â¤¦£±¸Ä°ã¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£