香り体験でサンプル(2ml)プレゼントも！SORA scentique「ポップアップイベント」

「SORA scentique(ソラセンティーク)」は、2024年8月22日(木)〜28日(水)の期間で有楽町マルイ2階コンセプトショップスにてポップアップイベントを開催します。

SORA scentique「scent3」

【有楽町マルイ ポップアップイベント概要】

開催期間: 2024年8月22日(木)〜28日(水)

施設名 : 有楽町マルイ2階 コンセプトショップス

営業時間: 11:00〜20:00

所在地 : 東京都千代田区有楽町2-7-1

アクセス: JR有楽町駅 中央口から徒歩2分

URL :

https://www.0101.co.jp/086/

8月1日に発売したばかりの新商品「scent3」の香りも体験できます。

「SORA scentique」の商品を直接手に取って試せます。

また、本イベントでは、香りを体験した方向けに特典が用意されています。

【新商品「scent3」が仲間入り!】

第2回目となる今回のポップアップイベントでは、8月1日に発売したばかりの新商品「scent3」も店頭に並びます。

「scent1」「scent2」との香りの違いを試せます。

<scent3 概要>

仕事から離れて旅をする、夏の休日をイメージしたscent 3は、夏空の下で飲む、爽やかなレモネードの香り。

今日は休日。

仕事や慌ただしい日常から離れ、現実逃避旅行中。

いつもとは違う場所に出かけ、冷たいレモネードを片手に海辺の街を散歩。

モヤモヤした気持ちも吹き飛ばされるような、大きな青空のしたで感じる解放感と爽やかなレモネードを表現しています。

着けた瞬間に広がるレモンの爽やかな香りは、ほんの少し甘さが加わり、レモネードの香りへと変化していきます。

夏に着ける香りのため、香りの持続時間はあえて短めに。

気分をリフレッシュしたい時にいつでも着けていただける仕様です。

熱い夏に着けたくなる、後を引かないフレッシュで軽やかな香りを楽しめます。

【ポップアップイベント 特典詳細】

店頭での香り体験後にインスタフォローと簡単なアンケートに回答すると、お好きな香りのサンプル(2ml)をプレゼント。

【自分だけの香水選び体験】

同社商品は、香りだけでなく、ボトルデザインも選べるのが特徴です。

ボトルはすべて空をモチーフにしており、商品が100あれば100通りの空のデザインが存在しています。

ピンク色の朝焼け、夏の青空、オレンジの夕焼け、星いっぱいの夜空など、その時の感情や気分に合わせて「好きな香り」と「好きなボトル」の組み合わせを選べます。

今回は新商品「scent3」を新たなラインナップに加え、「SORA scentique」の世界観をより体感できます。

【取扱商品】

商品名 :scent1

コンセプト :ブランドコンセプトを体現した優しく爽やかなフローラルムスクの香り

香調 :<トップノート>オレンジ、ガルバナム、ミュゲ、ジャスミン

<ミドルノート>ゼラニウム、ブルガリアンローズ、イリス

<ラストノート>セダ―ウッド、ホワイトムスク

容量 :30ml

価格 :7,480円(税込)

scent2

商品名 :scent2

コンセプト :仕事終わりの空や空気、解放感をイメージしたバニラの香り

香調 :<トップノート>ピーチ、カシス、レモン、オゾン

<ミドルノート>リーフィーグリーン、ミュゲ、サンダルウッド

<ラストノート>オリバナム、アンバー、ホワイトムスク

容量 :30ml

価格 :7,480円(税込)

scent3

★New!

商品名 :scent3

コンセプト :夏空の下で飲む、爽やかなレモネードの香り

香調 :<トップノート>レモン、ライム、アクア、ベルガモット

<ミドルノート>プチグレイン、ジャスミン、ローズマリー、ピーチ

<ラストノート>ミュゲ、ゼラニウム、ホワイトムスク

容量 :30ml

価格 :7,480円(税込)

