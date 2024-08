作品を近くで鑑賞！アトレ取手「藝大生の自画像」

アトレ取手では、2024年8月24日(土)に『VIVAからの挑戦状』と題し、取手駅やアトレ取手の周辺を散策しながら、謎解きを行い、オリジナルバッグを作ることができるイベントを開催します。

アトレ取手「藝大生の自画像」展示

アトレ取手では、2024年8月24日(土)に『VIVAからの挑戦状』と題し、取手駅やアトレ取手の周辺を散策しながら、謎解きを行い、オリジナルバッグを作ることができるイベントを開催!

また、アトレ取手4F『たいけん美じゅつ場(通称:VIVA)』にある東京藝術大学の卒業・修了作品を展示する公開型作品収蔵庫である『東京藝大オープンアーカイブ』では、今回初めて令和卒の藝大生の自画像を2025年3月31日(月)まで公開しています。

※「高」は「はしご高」が正式表記

■(1) 夏休み特別企画「VIVAからの挑戦状!ミッションをクリアしてオリジナルバッグをつくろう」

アトレ取手では、アートを感じながら、アトレ取手を探検できる謎解きイベントを開催します。

ミッションカードをたよりに、チェックポイントを回り、謎が解けたらバックのプリント素材をゲット。

自分だけのオリジナルバッグがつくれます。

【実施日時】2024年8月24日(土)

[午前の回]10:30〜12:30(受付:10:30〜11:00)

[午後の回]14:00〜16:00(受付:14:00〜14:30)

【参加費】 500円(税込)

【定員】 各回40名※予約優先

【受付場所】アトレ取手4F たいけん美じゅつ場(VIVA)

※オリジナルバッグの製作時間もあるため、ミッションの終了は各回終了時刻の30分前までとなります。

■たいけん美じゅつ場VIVA概要

たいけん美じゅつ場(VIVA)

取手市、東京藝術大学、JR東日本首都圏本部、株式会社アトレが連携し、取手の特徴のひとつであるアートによってまちの新しい魅力づくりに取り組むことをめざし、「たいけん美じゅつ場」は誕生しました。

産官学連携によって多様なニーズを満たすプログラムを展開しています。

【営業時間】 平日10:00〜21:00 土日祝:10:00〜20:00

■(2) 東京藝大オープンアーカイブ展示作品

東京藝大オープンアーカイブ

アトレ取手4F「たいけん美じゅつ場(VIVA)」の中にある東京藝大オープンアーカイブは、東京藝術大学の卒業・修了作品を主に公開展示すると共に「たいけん美じゅつ研究所」や「対話型鑑賞」など様々なプログラムを通して調査研究を行う収蔵庫です。

収蔵庫は、貴重な作品を次の世代に届けていくために、保存環境を整え管理しており、時間を区切り少人数ずつ限定的に公開しています。

初めて令和卒の藝大生の自画像も公開しており、東京藝大オープンアーカイブに展示している作品の作家の中から4人の自画像を見ることができます。

是非作家の作品と自画像をそれぞれ見比べてみてください。

◎東京藝大オープンアーカイブの見どころ

1. 美術館の展示室とは異なる公開型収蔵庫ならではの展示パーテーションが無い為、作品をより近くで鑑賞する事ができ、作品の裏側まで見る事ができます。

2. 未展示であった自画像4点を初公開

自画像を描くカリキュラムは東京藝術大学では、伝統が古く、明治31年(1989年)以降の卒業生の作品が残されています。

自己表現として自画像を描くという伝統を身近で感じることができます。

3. アーティストにあえる

展示している作家が『たいけん美じゅつ場(VIVA)』に来場し、作品インタビューやアーティストトークを行っています。

日時は確定次第、VIVA公式HP(https://www.viva-toride.com/)にて案内します。

■東京藝大オープンアーカイブ概要

【会場時間】 11:00〜12:00/14:00〜18:00

※休業日:水曜日・金曜日午前・

第一日曜日・アトレ取手休館日

※イベント開催時は閉場する場合があります。

【料金】 無料

【鑑賞プログラム】 たいけん美じゅつ研究所:対話をしながら作品を鑑賞するワークショップ

土日祝 11:00〜/14:00〜(各回20〜40分)※定員6名

