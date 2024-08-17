宮城県で最大震度3の地震 宮城県・岩沼市、石巻市
17日午前9時33分ごろ、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、宮城県の岩沼市と石巻市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□宮城県
岩沼市 石巻市
■震度2
□宮城県
名取市 角田市 亘理町
山元町 仙台宮城野区 仙台若林区
東松島市 松島町 大郷町
女川町 登米市 栗原市
大崎市 涌谷町 宮城美里町
南三陸町
大船渡市 住田町 一関市
□福島県
相馬市
■震度1
□宮城県
白石市 蔵王町 大河原町
村田町 柴田町 宮城川崎町
丸森町 仙台青葉区 仙台太白区
仙台泉区 塩竈市 多賀城市
富谷市 七ヶ浜町 利府町
大和町 大衡村 気仙沼市
宮城加美町
□岩手県
陸前高田市 釜石市 大槌町
北上市 遠野市 奥州市
平泉町 宮古市 盛岡市
□福島県
いわき市 南相馬市 楢葉町
大熊町 双葉町 浪江町
新地町 飯舘村 福島市
須賀川市 二本松市 田村市
福島伊達市 本宮市 国見町
川俣町 天栄村 玉川村
小野町
□青森県
階上町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。