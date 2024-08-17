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17日午前9時33分ごろ、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、宮城県の岩沼市と石巻市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□宮城県
岩沼市　石巻市

■震度2
□宮城県
名取市　角田市　亘理町
山元町　仙台宮城野区　仙台若林区
東松島市　松島町　大郷町
女川町　登米市　栗原市
大崎市　涌谷町　宮城美里町
南三陸町

□岩手県
大船渡市　住田町　一関市

□福島県
相馬市

■震度1
□宮城県
白石市　蔵王町　大河原町
村田町　柴田町　宮城川崎町
丸森町　仙台青葉区　仙台太白区
仙台泉区　塩竈市　多賀城市
富谷市　七ヶ浜町　利府町
大和町　大衡村　気仙沼市
宮城加美町

□岩手県
陸前高田市　釜石市　大槌町
北上市　遠野市　奥州市
平泉町　宮古市　盛岡市

□福島県
いわき市　南相馬市　楢葉町
大熊町　双葉町　浪江町
新地町　飯舘村　福島市
須賀川市　二本松市　田村市
福島伊達市　本宮市　国見町
川俣町　天栄村　玉川村
小野町

□青森県
階上町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。