声優、そしてアーティストとして活躍する小倉 唯が、自身の誕生日である2024年8月15日(木)、東京のLINE CUBE SHIBUYAにて<小倉 唯 Birthday Event 2024 “唯涼祭” 〜Cute or Cool?>を開催した。2018年8月15日に9thシングル「永遠少年」のリリースイベントとして開催されて以来となる<唯涼祭>。今回は“Day Cute mode”と“Night Cool mod”の昼夜2部構成となっており、ここでは昼の部となる“Day Cute mode”をダイジェストで紹介していく。

リリース情報











小倉 唯 Newアルバム『Bloomy』2024年9月18日(水)発売【初回限定盤A(CD+Blu-ray)】COZX-2116〜7 ¥4,700(税込)【初回限定盤B(CD+ミニ写真集)】COCX-42336 ¥4,200(税込)【通常盤 CD Only】COCX-42337 ¥3,300(税込)*コロムビアミュージックショップ限定 アクリルキーホルダー付セットの発売も決定<CD収録内容>※初回限定盤A・B・通常盤 共通1.Wind of Bloom *リード曲 *新録作詞:小倉 唯 作曲・編曲:滝澤俊輔(TRYTONELABO)2.花占いするの♡ *新録作詞・作曲・編曲:清 竜人3.恋の秒針 *新録作詞:羽星 作曲・編曲:武田将弥(Dream Monster)4.秘密♡MelodyTVアニメ「私の百合はお仕事です!」オープニングテーマ作詞:小倉 唯 作曲・編曲:滝澤俊輔(TRYTONELABO)5.スターチス *新録作詞・作曲・編曲:鶴粼輝一6.Empty//Princess.作詞:小倉 唯、アオワイファイ 作曲:YASUHIRO(康寛)、アオワイファイ 編曲:YASUHIRO(康寛)7.君色のキセキTVアニメ『ワンルーム、日当たり普通、天使つき。』オープニングテーマ作詞:小倉 唯 作曲・編曲:武田将弥(Dream Monster)8.Lovely Happily Shiny Days *新録作詞:大森祥子、小倉 唯 作曲・編曲:本田正樹(Dream Monster)9.One and Only *新録作詞:磯谷佳江 作曲・編曲:青木康平、藤原彩豊10.センチメンタルメッセージ *新録作詞:小倉 唯、アッシュ井上(Dream Monster) 作曲・編曲:アッシュ井上(Dream Monster)11.Love∞Vision作詞:只野菜摘 作曲:小倉 唯、俊龍 編曲:よる。12.わくわくシャンプー&リンス *ボーナストラック作詞:小倉 唯 作曲:根本優樹 編曲:藤原彩豊<初回限定盤A Blu-ray収録内容>Music Video・Love∞Vision ・秘密♡Melody ・Empty//Princess.・君色のキセキ・Wind of BloomLive Clip・Raise 〜Bloomy ver.〜Dance ver.・Precious. ・秘密♡MelodyLip ver.・Wind of BloomMaking・Making of Bloomyおまけ・Short Making of Raise 〜Bloomy ver.〜Live Clip<封入特典1>「Yuica II〜もしも小倉 唯がタイムリープしたら〜」 EX(エクストラ)カード封入(アルバム各形態別絵柄)・初回限定盤A:Voice Actor Card Collection VOL.14 小倉 唯「Yuica II〜もしも小倉 唯がタイムリープしたら〜」CD限定カードA・初回限定盤B:Voice Actor Card Collection VOL.14 小倉 唯「Yuica II〜もしも小倉 唯がタイムリープしたら〜」CD限定カードB・通常盤:Voice Actor Card Collection VOL.14 小倉 唯「Yuica II〜もしも小倉 唯がタイムリープしたら〜」CD限定カードC※ブシロードクリエイティブより2024/9/27に発売されるトレーディングカードの別絵柄カード<封入特典2>『小倉 唯 LIVE TOUR 2024 〜Bloomy × Meet you!〜』ライブ来場者抽選プレゼントキャンペーン抽選番号 封入プレゼントNewアルバム『Bloomy』の初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤の各初回限定生産分にライブツアー来場者抽選プレゼントキャンペーンの抽選番号が記載されたチラシを封入いたします小倉 唯 LIVE TOUR 2024〜Bloomy × Meet you!〜 ツアー各会場にご来場の方で、封入チラシをお持ちいただいた方より直筆サイン入り2L判ブロマイドを各会場にて抽選でプレゼントいたします。詳しくは、封入チラシにてご確認をお願いいたします。