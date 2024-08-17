SSD 2.5インチがお買い得♪「パソコン工房 秋葉原パーツ館」週末お買い得情報(8月17日〜8月18日）【アキバ特価情報】
週末（8月17日〜8月18日）の、パソコン工房秋葉原本店新製品・特価情報をお届け!
8月17日〜8月18日特価情報
マザーボードASUSPRIME B760M-A WIFIDDＲ5メモリ仕様のB760Chipset搭載MicroATXマザーボード。 F＆KF型番以外のＣＰＵを実装時はDPx1・HDMIｘ2の3画面で表示も可能 結構便利な仕様。WIFIも標準搭載保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：18980円（税込）ASRockB650E Steel Legend WiFi12フェイズで12Kニチコン製コンデンサで固めた堅牢な給電回路が特徴の B650Chipset搭載のATXマザーボード。 白基調のかっこいいデザインも人気の大特価品保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：29980円（税込）ASUSTUF GAMING B650-E WIFI扱いやすくて丁度いい仕様、尚且つ電子部材は堅牢な B650Chipset搭載のATXマザーボード。WIFI付きで BiosFlashBack機能もあるので新型CPUへの対応も簡単保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：22980円（税込）
グラフィックボードMSIGeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OCGeForce RTX 4060を搭載。セミファンレス仕様2スロット占有デュアルファンクーラーとバックプレートを採用するOC版グラフィックスカード保障：通常数量：5制限：おひとり様1点まで価格：48480円（税込）MSIGeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24GGeForce RTX® 4090搭載「SUPRIM」グラフィックカード。冷却に水冷システムを採用・240mmラジエーターを採用保障：通常数量：2制限：おひとり様1点まで価格：305980円（税込）
ノート用メモリーMicronMTC8C1084S1SC56BD1-2DMicronチップ搭載DDR5-5600 32GBキット（16GBｘ2）保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様2点まで価格：14980円（税込）
SSD 2.5インチWestern DigitalWDS500G3B0AWesternDigital製2.5インチSATA SSD「BLUE SA510シリーズ」500GBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：7180円（税込）Western DigitalWDS100T3B0AWesternDigital製2.5インチSATA SSD「BLUE SA510シリーズ」1TBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：11780円（税込）Western DigitalWDS200T3B0AWesternDigital製2.5インチSATA SSD「BLUE SA510シリーズ」2TBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：21980円（税込）KIOXIASSD-CK240S/JKIOXIA製2.5インチSATA SSD「EXCERIAシリーズ」240GBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：3380円（税込）KIOXIASSD-CK480S/JKIOXIA製2.5インチSATA SSD「EXCERIAシリーズ」480GBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：5380円（税込）KIOXIASSD-CK960S/JKIOXIA製2.5インチSATA SSD「EXCERIAシリーズ」960GBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：8780円（税込）
SSD M.2Western DigitalWDS500G3B0EWesternDigital製「BLUE SN580シリーズ」M.2 NVMe Gen.4 SSD 500GBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：8700円（税込）Western DigitalWDS100T3B0EWesternDigital製「BLUE SN580シリーズ」M.2 NVMe Gen.4 SSD 1TBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：12100円（税込）Western DigitalWDS200T3B0EWesternDigital製「BLUE SN580シリーズ」M.2 NVMe Gen.4 SSD 2TBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：24500円（税込）KIOXIASSD-CK1.0N4P/JKIOXIA製「EXCERIA PROシリーズ」M.2 NVMe Gen.4 SSD 1TBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：12980円（税込）KIOXIASSD-CK2.0N4P/JKIOXIA製「EXCERIA PROシリーズ」M.2 NVMe Gen.4 SSD 2TBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：22980円（税込）SK HynixSHPP41-500GM-2sk-hynix製「P41シリーズ」M.2 NVMe Gen.4 SSD 500GBモデル保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：10380円（税込）
内蔵3.5inch HDDSEAGATEST4000DM004Seagate製「Barracudaシリーズ」 4TB 3.5インチ SATA 5400rpm保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：11480円（税込）SEAGATEST6000DM003Seagate製「Barracudaシリーズ」 6TB 3.5インチ SATA 5400rpm保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：13980円（税込）SEAGATEST8000DM004Seagate製「Barracudaシリーズ」 8TB 3.5インチ SATA 5400rpm保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：17880円（税込）
冷却装置ASUSTUF GAMING LC II 240 ARGB溝付きのブレードにより冷却性と静音性が向上したIP5X規格ファン2基搭載 「TUF Gaming LC II」240mm水冷クーラー保障：通常数量：3制限：おひとり様1点まで価格：9980円（税込）
PCケースASUSGT502 TUF GAMING CASE WHT TG「TUF GAMING」ミドルタワーケースホワイトモデル デュアルチャンバー構造採用保障：通常数量：2制限：おひとり様1点まで価格：18980円（税込）COOLER MASTERMasterBox MB511 ARGB （MCB-B511D-KGNN-RGA）120mm ARGBファン3基を標準搭載。メッシュパネル仕様で通気性を重視したミドルタワーゲーミングPCケース保障：通常数量：2制限：おひとり様1点まで価格：9980円（税込）DEEP COOLCH780 WH (R-CH780-WHADE41-G-1)フロント、左サイドに強化ガラスパネル採用のピラーレスケースホワイトカラーモデル。420mmラジエーターが最大3基搭載が可能保障：通常数量：2制限：おひとり様1点まで価格：14980円（税込）DEEP COOLCH360 DIGITAL WH（R-CH360-WHAPE3D-G-1）高エアフローMicroATXケース・ホワイトモデル。左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載保障：通常数量：2制限：おひとり様1点まで価格：9980円（税込）AntecDF600 FLUXARGBファン付属 強化ガラスパネル搭載 冷却型ミドルタワーPCケース。360mmサイズの大型ラジエータに対応保障：通常数量：5制限：おひとり様1点まで価格：6980円（税込）
ネットワークIO-DATAWN-DAX3000GRWi-Fi 6（IEEE802.11ax）に対応し、5GHz最大2402Mbps（規格値）、2.4GHz最大574Mbps（規格値）の高速通信が可能なWi-Fiルーター保障：通常数量：3制限：おひとり様1点まで価格：5280円（税込）
液晶モニターACERKB242YEbmixIPS、100Hz対応、スリムベゼル、スタイリッシュなデザイン保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：9980円（税込）LG27MR400-BIPS、100Hz対応、スリムベゼル、スタイリッシュなデザイン保障：通常数量：在庫限り制限：おひとり様1点まで価格：15480円（税込）
HDDケース玄人志向KR-U3G2HUBHDMPD-M.23つのUSB＆4K HDMIハブ付き USB3.2 Gen2 接続 M.2 NVMe SSDケース保障：通常数量：15制限：おひとり様1点まで価格：1980円（税込）玄人志向KR-U3G1HUBHDMPD-2.53つのUSB＆4K HDMIハブ付き USB3.2 Gen1 接続 2.5型 SSD/HDDケース保障：通常数量：10制限：おひとり様1点まで価格：1980円（税込）店舗情報店舗名：パソコン工房 秋葉原パーツ館住所：東京都千代田区外神田3丁目4−15 ユニットコム秋葉原ビル 1F・2F電話：TEL 03-3526-3571公式サイト：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/akihabara_iiyamastore.php店舗地図：
>> SSD 2.5インチがお買い得♪「パソコン工房 秋葉原パーツ館」週末お買い得情報(8月17日〜8月18日）【アキバ特価情報】 の元記事はこちら