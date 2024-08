300点以上が展示！BACON「うさぎしんぼる展 2024」

BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」において、見ているだけで可愛いうさぎの写真&グッズを集めた合同写真展&物販展「うさぎしんぼる展 2024」を2024年9月20日(金)〜14日(月・祝日)の期間開催します。

BACON「うさぎしんぼる展 2024」

BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」において、見ているだけで可愛いうさぎの写真&グッズを集めた合同写真展&物販展「うさぎしんぼる展 2024」を2024年9月20日(金)〜14日(月・祝日)の期間開催。

さらに、10月19日(土)〜11月17日(日)には名古屋ギャラリーでの巡回展も決定!

うさぎ愛を深める至福のイベントで心温まる時間を楽しめます!

<うさぎしんぼる展 2024>

https://tgs.jp.net/event/usagisymbol_2024/

<うさぎしんぼる展 2024 in 名古屋>

■うさぎクリエイター集結!人気作品や限定グッズが揃う“うさぎの祭典”2024年も開催!

SNSで作品を公開するうさぎクリエイターたちが一堂に集結する“うさぎの祭典”が、2024年も開催されます。

9周年を彩る本展では、展示作品は300点以上を一挙展示し、その中にはSNSで見たことのある人気の作品から、未公開の新作まで幅広いラインナップが揃います。

初登場となる、「ランとコナンとシェリー(@mofumofuusako)」ら初上陸組に加えて、「VeryBerry(@berryjyo007)」や、うさぎの洋服が人気の「Lapin Roi(@lapin_roi)」がハロウィーンをモチーフにしたデザインを限定販売予定です。

さらに、気になる限定グッズはハンドメイドで制作されるうさぎのオリジナルフィギュアが人気の「moai(@m.c.moai_rabbit)」が新作を発表するほか、緻密に作り込まれた羊毛作品が話題の「*mofu mofu usagi*(@coco_mirumiru)」は、新作のキーホルダーやクッションを販売予定です。

参加アーティスト:

https://www.atpress.ne.jp/releases/406347/att_406347_1.pdf

■nao描き下ろし原画展示&限定グッズ販売、コラボミニ個展開催!

会場内の特設ブースでは、アーティスト「nao(X @ysim138)」とコラボレートしたミニ個展を併設。

本展のために描き下ろされた貴重な原画の展示&販売から、ぬいぐるみ作品やアクリルキーホルダーに加え、来場者限定の抽選作品など、会場でしか買えない貴重なグッズの販売も予定しています。

<nao グッズ一例>

・イータぬい 2,600円

・うさぎみたいな両面アクキー 700円

・ミニ原画 1,500円〜

・ステッカーセット(2種) 各500円

・A4 クリアファイル 700円

■VeryBerryのイラストポストカード&*mofu mofu usagi*の限定ステッカーをプレゼント!

会場内は全て撮影OK!撮影後にタグづけしてSNS投稿してくれた方には、1日10組限定で「*mofu mofu usagi*」のステッカーをプレゼント!(無くなり次第終了)。

また、先着2,000名には「VeryBerry」のイラストポストカードをプレゼント!

【応募方法】

会場内の様子を撮影して、#うさぎしんぼる展のハッシュタグを付けて、Instagram、X(旧:Twitter)への投稿画面を受付スタッフに見せるだけでOK。

※公式SNSをフォローも必須。

■ココでしか買うことのできない、東京・名古屋会場限定・新作グッズが登場!!

<作り手ぽぴー>

・王冠さん 2,000円〜

<Lapin Roi>

・黒ネコのかぶりもの 1,850円

・オオカミのかぶりもの 1,850円

<VeryBerry>

・複製画 1,100円

・イラストパネル 1,100円

<mhtplus>

・anniversaryクラウン 1,100円

・ハロウィンパーティークラウン 880円

<だんおぐママ>

・メモ帳 400円

・なむなむキーホルダー 760円

<moai>

・スプリング遊具 3,800円

・おめかし(浴衣) 3,300円

・ぶらんこウサギの乗馬 3,500円

<百福堂>

・お花シリーズ 3,500円

・シンプルなもっちー 2,800円

・豆苺もっちーストラップ 1,500円

<*mofu mofu usagi*>

・かぼちゃパンツうさぎさんのバッグチャーム 14,300円

・なかよしうさぎさんの小さなピアス 5,280円

・Bigロップちゃんのアクリルクリップ 1,100円

・アクアマリンちゃんとババロアのアクリルキーホルダー 990円

・アクリルスタンド(クリームソーダの海) 1,100円

・チューリップうさぎさんのアクリルキーホルダー 990円

・すやすやプティちゃんのミニクッション 3,300円

<USAGI INTERIOR>

・ぴったりクッション 4,300円

<うさぎもよう>

・ぬいぐるみキーホルダー 1,500円

・パスケース 1,000円

・付箋 400円

・ボールペン 400円

・フレークシール 600円

・アンブレラマーカー 500円

・ポストカード 100円

<wonder land sweet>

・うさちゃんサコッシュ 3,800円

<mugi>

・ハンドメイドヘアクリップ 990円

・ハンドメイドチャーム 1,320円

・手描ききんちゃく 1,320円

・手描きポーチ 1,650円

・フレークシール12種類入り 330円

・カットシール 165円

・スクエアポストカード 220円

・メモペーパー 330円

・アクリルスタンド 660円

・イラストブック 1,320円

・ミニ原画 3,630円

・原画キーホルダー 2,860円

<むーみん>

・のせるだけドレス〜みずたま〜 2,400円〜

<Candy Bunny>

・着ぐるみ干支(辰)うさチャーム 8,000円

・キャラメルパンケーキうさチャーム 9,000円

<ぱんだうさぎ>

・スチームパンク帽子 1,870円

<うさぎの自由時間>

・陶器うさぎといちごトレイ 2,200円

・陶器うさぎと花飾りフィギュリン 2750円

・陶器イヤリング&ピアス 1,980円

※上記はオリジナルグッズの一例です。

全て税込表記。

【企画展概要】

■東京

企画展名: うさぎの合同写真展&物販展「うさぎしんぼる展 2024」

開催日時: 2024年9月20日(金)〜10月14日(月・祝日) 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月曜日(9月23日(月・祝日)・10月14日(月・祝日)は開館)

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 56組

主催 : BACON

URL :

https://tgs.jp.net/event/usagisymbol_2024/

■名古屋

企画展名: うさぎの合同写真展&物販展「うさぎしんぼる展 2024 in 名古屋」

開催日時: 2024年10月19日(土)〜11月17日(日) 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月・火曜日(11月4日(月・祝日)は開館、6日(水)は振替休日)

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料

出展者 : 56組

主催 : BACON

URL :

